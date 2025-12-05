Dieron a conocer los resultados provisorios en las elecciones de abogados en el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego

Castelli/Masset y Pagano Zavalía/Chiarvetto Peralta se imponen en los comicios realizados este 5 de diciembre, con un nivel de participación que osciló entre el 51% y el 66%.

Tierra del Fuego05/12/2025
magistratura

El Juzgado Electoral de Tierra del Fuego informó este viernes los resultados provisorios de la elección de consejeros y consejeras titulares y suplentes del Consejo de la Magistratura, en representación del estamento de abogados y abogadas de los Distritos Judiciales Norte y Sur. Los comicios se desarrollaron el 5 de diciembre de 2025 y alcanzaron una participación que superó la mitad del padrón en ambas jurisdicciones.

Distrito Judicial Norte – Río Grande
En el Distrito Norte, de un total de 676 electores empadronados, se registraron 449 votos procesados, lo que equivale al 66% de participación.

  • Lista N° 2 – Castelli/Masset: 235 votos (52%)
  • Lista N° 1 – Casco/Andrade: 213 votos (47%)
  • Votos en blanco: 1
  • Sin votos recurridos, impugnados ni nulos.

Distrito Judicial Sur – Ushuaia
En Ushuaia, donde estaban habilitados 772 electores, se procesaron 393 votos, alcanzando un 51% de participación.

Resultados provisorios:

  • Lista N° 1 – Pagano Zavalía/Chiarvetto Peralta: 202 votos (52%)
  • Lista N° 2 – D’Angelo/Rodríguez: 186 votos (48%)
  • Votos en blanco: 2
  • Votos nulos: 3
  • Sin votos recurridos ni impugnados.

El Juzgado Electoral recordó que todos los datos difundidos poseen carácter provisorio, quedando sujetos a las verificaciones propias del proceso electoral hasta la conclusión del escrutinio definitivo.

