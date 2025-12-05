Durante el operativo, habrá puestos informativos, controles preventivos y servicios para quienes ingresen o egresen de la isla.
Dieron a conocer los resultados provisorios en las elecciones de abogados en el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego
Castelli/Masset y Pagano Zavalía/Chiarvetto Peralta se imponen en los comicios realizados este 5 de diciembre, con un nivel de participación que osciló entre el 51% y el 66%.Tierra del Fuego05/12/2025
El Juzgado Electoral de Tierra del Fuego informó este viernes los resultados provisorios de la elección de consejeros y consejeras titulares y suplentes del Consejo de la Magistratura, en representación del estamento de abogados y abogadas de los Distritos Judiciales Norte y Sur. Los comicios se desarrollaron el 5 de diciembre de 2025 y alcanzaron una participación que superó la mitad del padrón en ambas jurisdicciones.
Distrito Judicial Norte – Río Grande
En el Distrito Norte, de un total de 676 electores empadronados, se registraron 449 votos procesados, lo que equivale al 66% de participación.
- Lista N° 2 – Castelli/Masset: 235 votos (52%)
- Lista N° 1 – Casco/Andrade: 213 votos (47%)
- Votos en blanco: 1
- Sin votos recurridos, impugnados ni nulos.
Distrito Judicial Sur – Ushuaia
En Ushuaia, donde estaban habilitados 772 electores, se procesaron 393 votos, alcanzando un 51% de participación.
Resultados provisorios:
- Lista N° 1 – Pagano Zavalía/Chiarvetto Peralta: 202 votos (52%)
- Lista N° 2 – D’Angelo/Rodríguez: 186 votos (48%)
- Votos en blanco: 2
- Votos nulos: 3
- Sin votos recurridos ni impugnados.
El Juzgado Electoral recordó que todos los datos difundidos poseen carácter provisorio, quedando sujetos a las verificaciones propias del proceso electoral hasta la conclusión del escrutinio definitivo.
Habrá espectáculos, juegos, patio gastronómico y un amplio dispositivo de seguridad y accesibilidad. Luck Ra será el show antes del encendido del árbol.
El Grupo Aeronaval embarcó en el rompehielos ARA “Almirante Irízar” y multiplicará la capacidad operativa en el continente blanco.
El acceso a internet en Tierra del Fuego creció 5,3% y ya supera los 185 mil accesosTierra del Fuego04/12/2025
Los hogares fueguinos mejoran su conectividad, con un aumento del 5,5% en accesos residenciales y un desempeño parejo entre conexiones fijas y móviles
La oposición denunció que se bloquearon reiterados intentos de convocar sesiones, mientras crecen las críticas por la falta de actividad legislativa.
Asumieron los diputados fueguinos Agustín Tita y Miguel Rodríguez en el Congreso: “Un día importante para nuestra provincia” dijo MelellaTierra del Fuego03/12/2025
El Gobernador celebró la jura de los nuevos diputados nacionales y destacó el rol que tendrán para defender los intereses de Tierra del Fuego.
Reapareció la funcionaria municipal Vanesa Saez y anunció que denunciará los comentarios en su contraTierra del Fuego03/12/2025
La funcionaria negó tener denuncias en su contra, denunció hostigamiento y adelantó que iniciará acciones legales por difamación.
Condenaron a 5 años al hombre que incendió el supermercado La Victoria en UshuaiaTierra del Fuego03/12/2025
El Tribunal de Juicio condenó a Omar Daniel Roldán por el incendio que destruyó el comercio en enero de 2025. La querella había solicitado 8 años y la Fiscalía 6 años y 6 meses.
AUDIOS 24 | Una vecina denunció una brutal agresión policial tras reclamar por la usurpación de su vivienda en UshuaiaTierra del Fuego02/12/2025
La mujer asegura que fue golpeada y reducida violentamente por al menos nueve policías dentro de su propio departamento en el cual se había hecho presente porque su inquilina se lo usurpó. “Pensé que me mataban”, afirmó la vecina de delicado estado de salud producto de operaciones.
Río Grande ya registra un 60% de ocupación hotelera por la llegada de Luck Ra al Encendido del ArbolitoTierra del Fuego02/12/2025
El show del artista cordobés impulsa reservas y anticipan un fuerte movimiento turístico y comercial para el fin de semana.
Tragedia en Ushuaia | Un chofer murió tras ser despedido de la cabina del camiónPoliciales02/12/2025
El hombre, empleado de la empresa Volcar S.A., salió despedido del habitáculo de su camión tras un desperfecto mecánico y falleció horas más tarde en el Hospital Regional Ushuaia.
Reapareció la funcionaria municipal Vanesa Saez y anunció que denunciará los comentarios en su contraTierra del Fuego03/12/2025
La funcionaria negó tener denuncias en su contra, denunció hostigamiento y adelantó que iniciará acciones legales por difamación.
El acceso a internet en Tierra del Fuego creció 5,3% y ya supera los 185 mil accesosTierra del Fuego04/12/2025
Los hogares fueguinos mejoran su conectividad, con un aumento del 5,5% en accesos residenciales y un desempeño parejo entre conexiones fijas y móviles
El Grupo Aeronaval embarcó en el rompehielos ARA “Almirante Irízar” y multiplicará la capacidad operativa en el continente blanco.