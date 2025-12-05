Dieron a conocer los resultados provisorios en las elecciones de abogados en el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego

El Juzgado Electoral de Tierra del Fuego informó este viernes los resultados provisorios de la elección de consejeros y consejeras titulares y suplentes del Consejo de la Magistratura, en representación del estamento de abogados y abogadas de los Distritos Judiciales Norte y Sur. Los comicios se desarrollaron el 5 de diciembre de 2025 y alcanzaron una participación que superó la mitad del padrón en ambas jurisdicciones.

Distrito Judicial Norte – Río Grande

En el Distrito Norte, de un total de 676 electores empadronados, se registraron 449 votos procesados, lo que equivale al 66% de participación.

Lista N° 2 – Castelli/Masset: 235 votos (52%)

Lista N° 1 – Casco/Andrade: 213 votos (47%)

Votos en blanco: 1

Sin votos recurridos, impugnados ni nulos.

Distrito Judicial Sur – Ushuaia

En Ushuaia, donde estaban habilitados 772 electores, se procesaron 393 votos, alcanzando un 51% de participación.

Resultados provisorios:

Lista N° 1 – Pagano Zavalía/Chiarvetto Peralta: 202 votos (52%)

Lista N° 2 – D’Angelo/Rodríguez: 186 votos (48%)

Votos en blanco: 2

Votos nulos: 3

Sin votos recurridos ni impugnados.

El Juzgado Electoral recordó que todos los datos difundidos poseen carácter provisorio, quedando sujetos a las verificaciones propias del proceso electoral hasta la conclusión del escrutinio definitivo.