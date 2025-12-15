Denunciaron faltan de control y eventual contaminación del relleno sanitario sobre el Río Olivia

El concejal Vladimir Espeche, del Movimiento Popular Fueguino (MPF), presentó cinco acciones judiciales contra la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego, ante la grave situación ambiental que afecta al Río Olivia y al relleno sanitario de Ushuaia.

Según explicó el edil, el Río Olivia constituye un recurso estratégico para la ciudad y, frente al crecimiento urbano, podría convertirse en una futura fuente de agua potable. En ese sentido, consideró inadmisible que continúe siendo impactado por derrames de efluentes cloacales, producto de la falta de obras y de respuestas por parte de la DPOSS. Espeche adelantó además que para la sesión del Concejo Deliberante prevista para el próximo 18 presentará un pedido específico para exigir medidas concretas que permitan proteger el curso de agua y frenar el avance de la contaminación.

El concejal también apuntó contra la situación del relleno sanitario de Ushuaia, donde la voladura de residuos genera un impacto directo sobre el Río Olivia y el ambiente en general. De acuerdo a lo señalado, esta problemática se origina en la falta de control y acción tanto de la Municipalidad de Ushuaia como de la empresa concesionaria Agrotécnica Fueguina, responsable de la operación del predio.

En ese marco, Espeche sostuvo que existen soluciones simples y de rápida implementación, como el refuerzo del cerco perimetral, la colocación de cartelería adecuada, el control del ingreso de personas al relleno sanitario y la realización de tareas de limpieza periódicas y sostenidas. Remarcó que una ciudad más limpia y ordenada requiere planificación, obras concretas y un control efectivo por parte de los organismos responsables.