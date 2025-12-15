Denunciaron faltan de control y eventual contaminación del relleno sanitario sobre el Río Olivia

Piden ayuda por los gastos de sepelio ante la muerte del motociclista en UshuaiaTierra del Fuego15/12/2025
La familia solicita colaboración para afrontar los gastos de sepelio y traslados en este difícil momento.
El Concejal Vladimir Espeche presentó cinco acciones judiciales al detectar derrames de efluentes cloacales y voladura de basura sobre el Río Olivia, por falta de control en el relleno sanitario de Ushuaia.Tierra del Fuego15/12/2025
El concejal Vladimir Espeche, del Movimiento Popular Fueguino (MPF), presentó cinco acciones judiciales contra la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego, ante la grave situación ambiental que afecta al Río Olivia y al relleno sanitario de Ushuaia.
Según explicó el edil, el Río Olivia constituye un recurso estratégico para la ciudad y, frente al crecimiento urbano, podría convertirse en una futura fuente de agua potable. En ese sentido, consideró inadmisible que continúe siendo impactado por derrames de efluentes cloacales, producto de la falta de obras y de respuestas por parte de la DPOSS. Espeche adelantó además que para la sesión del Concejo Deliberante prevista para el próximo 18 presentará un pedido específico para exigir medidas concretas que permitan proteger el curso de agua y frenar el avance de la contaminación.
El concejal también apuntó contra la situación del relleno sanitario de Ushuaia, donde la voladura de residuos genera un impacto directo sobre el Río Olivia y el ambiente en general. De acuerdo a lo señalado, esta problemática se origina en la falta de control y acción tanto de la Municipalidad de Ushuaia como de la empresa concesionaria Agrotécnica Fueguina, responsable de la operación del predio.
En ese marco, Espeche sostuvo que existen soluciones simples y de rápida implementación, como el refuerzo del cerco perimetral, la colocación de cartelería adecuada, el control del ingreso de personas al relleno sanitario y la realización de tareas de limpieza periódicas y sostenidas. Remarcó que una ciudad más limpia y ordenada requiere planificación, obras concretas y un control efectivo por parte de los organismos responsables.
El gobernador alertó que la caída de la industria, el turismo y las pymes es consecuencia directa del modelo económico libertario y reclamó “responsabilidad política” en la Legislatura para evitar un daño mayor. Advirtió que hay 5 mil puestos de trabajo en riesgo.
El repudio se produce luego de que la empresa israelí Navitas Petroleum avance en el desarrollo del yacimiento “Sea Lion”, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
Con apenas tres sesiones en todo el año, la Legislatura termina 2025 como uno de los poderes del Estado con peor desempeño. La conducción de Mónica Urquiza también queda bajo escrutinio por no garantizar el funcionamiento mínimo del cuerpo.
Dos médicos de una clínica privada estaban acusados de homicidio culposo por presunta responsabilidad en la muerte de un bebé recién nacido fueron absueltos.
El Parlamento, que lleva más de 100 días sin sesionar, decidió llevar al próximo lunes las discusiones por la modificación de la Ley de Acuicultura y el traspaso de las operaciones de YPF en Tierra del Fuego a Terra Ignis.
El hombre de confianza del Gobernador ahora ocupará un nuevo rol tras la salida de Agustín Tita, quien asumió como diputado nacional.
Las autoridades de la DPE informaron que el corte previsto para este jueves quedó suspendido.
El legislador cuestionó el trámite parlamentario y advirtió que la modificación de la Ley que impulsan los libertarios junto con el oficialismo carece de fundamentos técnicos, datos sobre empleo y estudios ambientales.
Para esta temporada, se incorporó un sistema de cámaras de lectura de patentes en tiempo real adquirido mediante un convenio con el Gobierno nacional.
Durante la operación “Mare Nostrum VI”, llevada adelante en la Zona Económica Exclusiva Argentina, la Armada Argentina detectó un buque pesquero ilegal.
El accidente ocurrió en la intersección de Prefectura Naval Argentina y Don Bosco, cuando un motociclista perdió la vida tras despistarse y colisionar contra una señal de tránsito fija.
El ataque se produjo durante un evento judío en la reconocida playa de Sydney. El atentado fue perpetrado por dos hombres armados y dejó entre los heridos a dos efectivos policiales que se enfrentaron a los atacantes.
Los controladores aéreos profundizan su conflicto con EANA con interrupciones programadas en despegues y planes de vuelo durante diciembre, incluyendo días clave de Navidad y Fin de Año.
