VIDEO | Terroristas matan al menos a 12 personas en la playa de Bondi Beach

VIDEO | Zelenski visitó la línea del frente en Kupiansk y desmintió las afirmaciones de Moscú sobre el control ruso en la zonaMundo12/12/2025
El Presidente de Ucrania estuvo a menos de 2 kilómetros de los rusos, en el frente de batalla.
El ataque se produjo durante un evento judío en la reconocida playa de Sydney. El atentado fue perpetrado por dos hombres armados y dejó entre los heridos a dos efectivos policiales que se enfrentaron a los atacantes.Mundo14/12/2025
Al menos 12 personas fueron asesinadas y otras 29 resultaron heridas este domingo tras un violento ataque armado durante una celebración de Hanukkah en Bondi Beach, una de las playas más emblemáticas de Sydney, Australia. El atentado fue perpetrado por dos hombres armados y dejó entre los heridos a dos efectivos policiales que se enfrentaron a los atacantes.
El ataque ocurrió en plena jornada festiva en la popular playa australiana, conocida mundialmente y escenario del programa televisivo Bondi Rescue, donde guardavidas asisten a turistas y vecinos en situaciones de emergencia. La violencia desatada generó escenas de pánico entre cientos de personas que se encontraban en el lugar.
Según indicó la agencia AP, uno de los agresores fue abatido por la policía en el lugar, mientras que el segundo fue detenido y permanece en estado crítico. La policía confirmó que uno de los atacantes era conocido por los servicios de seguridad, aunque aclararon que no existían alertas ni amenazas específicas previas al ataque.
El comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que entre los 29 heridos hay dos agentes policiales y que el número de víctimas podría actualizarse en las próximas horas.
La masacre se produce en un contexto de creciente preocupación por hechos antisemitas registrados en Australia durante el último año. No obstante, las autoridades señalaron que, por el momento, no hay confirmación oficial de que el ataque esté directamente vinculado a esos episodios.
El tiroteo ya fue catalogado como el más mortífero en casi tres décadas en Australia, un país que cuenta con una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de control de armas, lo que vuelve aún más excepcional y conmocionante el hecho.
En la escalada del conflicto, Estados Unidos refuerza su estrategia de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y anticipa nuevas intercepciones de buques que transportan crudo venezolano e iraní en el Caribe.
El gobierno británico salió al cruce de las declaraciones de Milei sobre un posible diálogo para levantar el bloqueo que se impone sobre Argentina. Además, sostienen que “la soberanía de las Islas Malvinas no es negociable y defenderemos su derecho a la autodeterminación”.
La muerte de un jefe criminal y las heridas del líder Kempès Sanon reavivan el temor a una nueva ola de violencia en una capital haitiana dominada casi por completo por grupos armados.
El presidente ucraniano reafirmó que su país “no tiene derecho legal ni moral” a entregar tierras a Rusia, mientras Donald Trump insiste en que Kiev debe aceptar concesiones para poner fin al conflicto.
El Presidente de EE.UU aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro “tiene los días contados”, defendió los ataques a narcolanchas y no descartó aplicar acciones similares en Venezuela, México y Colombia.
El enviado de Trump aseguró que la paz está a “metros de distancia”, pero bloqueada por dos puntos críticos: territorio y energía nuclear.
El titular de Defensa, Padrino López, sostuvo que, “bajo el liderazgo” del presidente Maduro, Venezuela responderá “cuando sea necesario” para “mantener íntegra” la patria.
El jefe del ejército ucraniano señala que Moscú despliega más de 710.000 militares y lanza hasta 5.000 drones kamikaze diarios, pero asegura que Ucrania mantiene la defensa y la paridad tecnológica.
Solo aerolíneas venezolanas mantienen operaciones en el aeropuerto Simón Bolívar, mientras persisten las cancelaciones de compañías extranjeras.
El repudio se produce luego de que la empresa israelí Navitas Petroleum avance en el desarrollo del yacimiento “Sea Lion”, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
El gobernador alertó que la caída de la industria, el turismo y las pymes es consecuencia directa del modelo económico libertario y reclamó “responsabilidad política” en la Legislatura para evitar un daño mayor. Advirtió que hay 5 mil puestos de trabajo en riesgo.
Con 36 años, el Intendente de Venado Tuerto se convirtió en el presidente más joven en los 135 años de historia del partido. En su discurso, apuntó al modelo libertario diciendo que “el superávit por el superávit mismo no sirve de nada; sirve cuando se hace obra, cuando se garantiza seguridad, salud y educación”.
El accidente ocurrió en la intersección de Prefectura Naval Argentina y Don Bosco, cuando un motociclista perdió la vida tras despistarse y colisionar contra una señal de tránsito fija.