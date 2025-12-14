VIDEO | Terroristas matan al menos a 12 personas en la playa de Bondi Beach

Al menos 12 personas fueron asesinadas y otras 29 resultaron heridas este domingo tras un violento ataque armado durante una celebración de Hanukkah en Bondi Beach, una de las playas más emblemáticas de Sydney, Australia. El atentado fue perpetrado por dos hombres armados y dejó entre los heridos a dos efectivos policiales que se enfrentaron a los atacantes.

El ataque ocurrió en plena jornada festiva en la popular playa australiana, conocida mundialmente y escenario del programa televisivo Bondi Rescue, donde guardavidas asisten a turistas y vecinos en situaciones de emergencia. La violencia desatada generó escenas de pánico entre cientos de personas que se encontraban en el lugar.

Según indicó la agencia AP, uno de los agresores fue abatido por la policía en el lugar, mientras que el segundo fue detenido y permanece en estado crítico. La policía confirmó que uno de los atacantes era conocido por los servicios de seguridad, aunque aclararon que no existían alertas ni amenazas específicas previas al ataque.

El comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que entre los 29 heridos hay dos agentes policiales y que el número de víctimas podría actualizarse en las próximas horas.

La masacre se produce en un contexto de creciente preocupación por hechos antisemitas registrados en Australia durante el último año. No obstante, las autoridades señalaron que, por el momento, no hay confirmación oficial de que el ataque esté directamente vinculado a esos episodios.

El tiroteo ya fue catalogado como el más mortífero en casi tres décadas en Australia, un país que cuenta con una de las legislaciones más estrictas del mundo en materia de control de armas, lo que vuelve aún más excepcional y conmocionante el hecho.