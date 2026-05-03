Río Grande inició el ciclo 2026 de capacitaciones en salud con foco en infancias y adolescencias

El Municipio de Río Grande puso en marcha el primer curso de las propuestas académicas en salud 2026, denominado “Salud en infancias y adolescencias”, en articulación con la Universidad Nacional de La Plata.

La iniciativa está orientada a fortalecer las capacidades de la comunidad y de quienes trabajan en ámbitos relacionados con el acompañamiento y cuidado de niños, niñas y adolescentes, en el marco de una política pública integral impulsada por la gestión del intendente Martín Perez.

Desde el Municipio señalaron que la propuesta busca generar espacios de formación, intercambio y actualización de conocimientos frente a las problemáticas actuales que atraviesan las infancias y adolescencias, abordando la salud desde una perspectiva integral, comunitaria y con enfoque de derechos.

El curso forma parte de una agenda más amplia de capacitaciones que se desarrollarán a lo largo del año, con el objetivo de consolidar una red de actores comprometidos con la promoción y prevención en salud.

A través de estas acciones, el Estado municipal busca ampliar el acceso a herramientas de formación y fortalecer políticas públicas orientadas al bienestar de la población, especialmente en etapas clave como la gestación, la infancia y la adolescencia.