Trabajadores de Obras Sanitarias de Río Grande recibirán un nuevo aumento salarial del 5%

El Municipio de Río Grande y el Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias (SITOS) firmaron un nuevo acuerdo de recomposición salarial destinado a los trabajadores y trabajadoras del área de Obras Sanitarias.

El convenio establece un incremento del 5% al salario básico, con carácter remunerativo y bonificable, retroactivo al 1° de julio de 2026.

La firma del acuerdo fue encabezada por el intendente Martín Perez junto a integrantes de la comisión directiva de SITOS. También participaron el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, y la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto.

Según se informó, el aumento impactará sobre la Clase 1 en todos los ítems salariales y también se reflejará en los haberes de los jubilados y jubiladas municipales pertenecientes al sector de Obras Sanitarias.

Con esta nueva actualización, la recomposición salarial acumulada durante el primer semestre de 2026 asciende al 15%, de acuerdo con los datos difundidos por el Ejecutivo municipal.

Desde el Municipio señalaron que el objetivo del acuerdo es acompañar la evolución de la inflación y contribuir a sostener el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto económico complejo.

Asimismo, destacaron que el entendimiento fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el gremio, en el marco de una administración que, según indicaron, mantiene un manejo responsable y ordenado de los recursos públicos y prioriza las instancias de diálogo con los representantes de los trabajadores.