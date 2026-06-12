Ushuaia consolida su oferta invernal con el regreso de clásicos y nuevas actividades

El presidente del INFUETUR, Dante Querciali, encabezó junto a las principales cámaras del sector privado de Tierra del Fuego la presentación oficial de la temporada invernal donde habrá una variada agenda de actividades para el turismo.

La presentación estuvo encabezada por el presidente del INFUETUR, Dante Querciali, junto a representantes de las principales cámaras del sector privado de la provincia: la Cámara de Turismo, la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo (AFUEVYT), la Cámara de Comercio de Ushuaia, la Cámara Hotelera Gastronómica, la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) y los referentes de los centros invernales Cerro Castor, Cerro Martial y Tierra Mayor.

Nueva aerosilla cuádruple en el Cerro Martial: un hito para el esquí fueguino

El 19 de junio marcará un momento histórico para el turismo de montaña en Ushuaia con la apertura del Cerro Martial y la inauguración de su nueva aerosilla cuádruple, el medio de elevación más moderno con el que contará el centro de montaña.

El sistema cuenta con un recorrido de más de 1.400 metros y amplía la superficie esquiable con opciones para todos los niveles. Además, el centro ofrecerá circuitos de raquetas, pistas de culipatín y escuela de deportes invernales. En agosto, el Cerro Martial celebrará el tradicional Día del Montañés con Bajada de Antorchas.

Cerro Castor abre el 26 de junio con sus 35 pistas

El centro de esquí más grande de la provincia, Cerro Castor, iniciará su temporada el 26 de junio con toda su infraestructura disponible: 35 pistas para todos los niveles de dificultad y una amplia oferta gastronómica.

Fiesta Nacional del Invierno con cobertura de Brasil, Colombia y Argentina

Del 3 al 11 de julio se desarrollará la Fiesta Nacional del Invierno, con su evento central el 10 de julio. Este año el festival tendrá una proyección internacional inédita, con la presencia confirmada de medios de prensa e influencers de Brasil, Colombia y Argentina.

La celebración contará con el apoyo de sponsors como London Supply, Expreso Oro Negro y AFUEVYT, además de comercios y emprendedores locales que ofrecerán 5.000 porciones de degustaciones gratuitas para residentes y turistas.

Tierra Mayor celebra 50 años: homenaje a los pioneros del invierno fueguino

El primer centro invernal de la provincia, Tierra Mayor, cumplirá su 50° aniversario en agosto, rindiendo homenaje a quienes dieron origen a las actividades invernales en Tierra del Fuego. La reserva ofrecerá clases de esquí y snowboard, esquí de fondo, motos de nieve, caminatas con raquetas, excursiones nocturnas y gastronomía local.

Temporada extendida hasta septiembre y más vuelos directos desde Brasil

Las autoridades mostraron optimismo respecto al flujo de visitantes para esta temporada. El incremento de frecuencias aéreas nacionales y la mayor conectividad directa con Brasil se suman a la extensión de la temporada alta durante todo el mes de septiembre, gracias a inversiones en maquinaria de nieve artificial.