Más de 140 mascotas fueron vacunadas durante una nueva jornada de salud animal en Río Grande

El Municipio de Río Grande realizó una nueva jornada de vacunación antirrábica, identificación con microchips y adopción responsable, en el marco de las políticas públicas orientadas al cuidado de la salud animal y la promoción de la tenencia responsable de mascotas.

La actividad, organizada por la Secretaría de Gestión Ciudadana a través de la Dirección de Servicios Veterinarios, se llevó a cabo en las instalaciones ubicadas en 25 de Mayo 2937 y contó con una importante participación de vecinos.

Durante la jornada se vacunaron 142 perros y gatos contra la rabia, mientras que 70 mascotas recibieron un chip de identificación, una herramienta que facilita su reconocimiento en caso de extravío y contribuye al control de la población animal.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones buscan garantizar el acceso gratuito a servicios veterinarios esenciales, prevenir enfermedades zoonóticas y fortalecer el bienestar de las mascotas.

Además de la vacunación y la identificación electrónica, la propuesta incluyó una campaña de adopción responsable, con el objetivo de fomentar el cuidado y la protección de perros y gatos que esperan una familia.