Habrá cortes de tránsito de hasta 15 minutos por el traslado de la nueva usina eléctrica en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia puso en marcha un operativo especial de tránsito y seguridad vial para acompañar el traslado de los equipos de gran porte destinados a la nueva usina eléctrica de la ciudad. El dispositivo busca garantizar una circulación segura, reducir el impacto sobre el tránsito y proteger a conductores y peatones durante las maniobras.

El operativo es coordinado junto al Gobierno de Tierra del Fuego, Terra Ignis y la empresa responsable de la logística, e incluirá cortes momentáneos de tránsito de entre 10 y 15 minutos cada vez que circulen las cargas sobredimensionadas.

El subsecretario de Seguridad Urbana, Alejandro Ledesma, explicó que los puntos más sensibles estarán ubicados en la intersección de las avenidas Perito Moreno y Gendarme Argentino, y en la rotonda frente al supermercado, donde los vehículos de gran porte deberán realizar maniobras especiales bajo la supervisión de inspectores de tránsito.

Además, el operativo contempla el despeje total del estacionamiento del sector portuario mediante la colocación de vallas y separadores de hormigón, mientras que la Dirección Provincial de Energía trabajará en el levantamiento temporal del tendido de cables en distintos puntos del recorrido para facilitar el paso de los equipos.

Ledesma precisó que está previsto el traslado de entre 40 y 45 equipos sobredimensionados, algunos de ellos de aproximadamente 4,5 metros de ancho y 4 metros de alto, además de numerosos camiones convencionales que transportarán materiales para la obra.

Las tareas se desarrollarán durante aproximadamente diez días, aunque el cronograma estará sujeto a las condiciones climáticas. Los traslados de mayor porte se realizarán únicamente durante las horas de luz por razones de seguridad.