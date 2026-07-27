Retirarán cordones y habrá un mega operativo de tránsito por el traslado de la nueva usina de Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia participará de un amplio operativo de tránsito para acompañar el traslado del equipamiento destinado a la nueva usina termoeléctrica, una tarea que demandará importantes modificaciones en la circulación vehicular y trabajos de infraestructura para permitir el paso de cargas de gran porte desde el puerto hasta el predio donde se construye la central.

El dispositivo fue coordinado por el Gobierno de Tierra del Fuego, junto a la Municipalidad de Ushuaia, Terra Ignis Energía S.A. y la empresa LOGANT, responsable de la logística del traslado, luego del arribo del buque que transportó 6.200 toneladas de equipamiento provenientes de China.

La secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic, explicó que el primer buque demandará un total de 238 viajes, de los cuales 50 corresponderán a cargas de gran porte transportadas sobre carretones especiales.

La funcionaria explicó que algunos de los equipos alcanzan 4,5 metros de ancho, una dimensión que obliga a realizar maniobras especiales en distintos puntos del recorrido.

Por ese motivo, durante las inspecciones técnicas se evaluaron los radios de giro, el ancho de los carriles y los sectores donde será necesario remover cordones para permitir el paso seguro de los carretones.

Además, distintas áreas municipales trabajarán en el levantamiento temporal de cables y en otras intervenciones que resulten necesarias a medida que avance el operativo.

Desde el Municipio indicaron que las tareas se extenderán durante aproximadamente diez días, período en el que podrán registrarse cortes parciales de tránsito, desvíos y demoras en distintos sectores de la ciudad.

Los traslados se realizarán únicamente durante las horas de luz natural, mientras que el orden en que se descargarán y movilizarán los distintos componentes dependerá de las decisiones operativas adoptadas por el capitán del buque.

Del operativo participarán las áreas municipales de Tránsito, Transporte, Ambiente y Planificación, que trabajarán de manera coordinada con organismos provinciales, entre ellos la Dirección Provincial de Energía, para ejecutar las intervenciones necesarias a lo largo del recorrido.