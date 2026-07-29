Condenaron a 14 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina en Ushuaia

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El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur condenó este miércoles a 14 años de prisión a un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de quien era su sobrina.

La sentencia fue dictada al finalizar el debate oral, que se desarrolló a puertas cerradas, y tras conocerse el veredicto el condenado fue detenido y quedó alojado con prisión preventiva.

Durante los alegatos, el fiscal Daniel Curtale había solicitado una pena de 14 años de prisión, al considerar acreditado el delito y destacar que la víctima era menor de 18 años y que el imputado se aprovechó de la situación de convivencia.

Por su parte, el defensor oficial Carlos Alfonzo pidió que se aplicara la pena mínima prevista para este tipo de delito. Durante el juicio, el imputado reconoció el hecho.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Rodolfo Bembihy Videla, Alejandro Pagano Zavalía y Maximiliano García Arpón, quienes hicieron lugar al pedido de pena formulado por el Ministerio Público Fiscal.

Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 5 de agosto a las 19 horas.

Desde la Justicia no dieron a conocer la identidad del condenado en resguardo de la víctima.