Llegó a Ushuaia el barco con las 6.200 toneladas de equipamiento para la nueva usina termoeléctrica

El buque que transporta el equipamiento destinado a la nueva usina termoeléctrica de Ushuaia arribó este lunes al puerto de la ciudad, marcando el inicio de una etapa clave en una de las obras de infraestructura energética más importantes que se ejecutan actualmente en Tierra del Fuego.

La embarcación llegó con 6.200 toneladas de equipamiento, distribuidas en 1.840 bultos, que incluyen turbinas, generadores, transformadores, estructuras metálicas, contenedores y piezas de gran porte que serán trasladadas en los próximos días hasta el predio donde avanza la construcción de la central.

El movimiento de la carga demandará un importante operativo logístico debido al tamaño y peso de varios de los componentes. Para ello, distintos organismos provinciales y municipales, junto a empresas especializadas, coordinarán el traslado desde el puerto hasta la obra mediante un dispositivo especial de tránsito que se extenderá durante varios días.

El presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano Dalessio, destacó la importancia del arribo de la embarcación y afirmó que representa un paso trascendental para el desarrollo del proyecto. "Es un hecho histórico para la provincia y también un hito de gestión muy importante y fundacional para Terra Ignis. Colaboramos con la empresa china en todos los trámites, autorizaciones y estudios de base que había que realizar para que hoy este barco esté llegando a Ushuaia. Después de varios meses de trabajo, estamos muy contentos de alcanzar este momento", expresó.

Por su parte, la ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, sostuvo que la llegada del equipamiento refleja el avance de una iniciativa que demandó años de planificación."Cuando empezamos con este sueño había una necesidad energética muy importante y teníamos la firme convicción de que debíamos concretarlo. Ver ingresar este barco con las 6.200 toneladas de equipamiento es un hito histórico para la provincia y el comienzo de una nueva etapa", afirmó.

La funcionaria remarcó además que la nueva central permitirá fortalecer el abastecimiento energético de la capital fueguina y acompañar el crecimiento de la ciudad. "Cuando esta usina esté conectada a la red, Ushuaia empezará otra historia, con una generación principal y un sistema de respaldo que permitirá sostener el crecimiento de la ciudad y el desarrollo de nuevos proyectos por las próximas décadas", aseguró.