Comenzó el histórico operativo para trasladar más de 6.200 toneladas de equipamiento de la nueva usina de Ushuaia

Este martes comenzó en Ushuaia el operativo de descarga, traslado y almacenamiento de más de 6.200 toneladas de equipamiento destinado a la nueva usina eléctrica, una de las obras de infraestructura energética más importantes que se ejecutan en Tierra del Fuego.

Las tareas comenzaron alrededor de las 7 de la mañana, cuando se inició la descarga de los primeros componentes del buque que arribó al Puerto de Ushuaia procedente de China.

Para el operativo fueron afectados 15 camiones y 5 carretones, que realizarán más de 250 viajes para trasladar contenedores, cargas convencionales y equipos de gran porte hasta el predio donde se construye la nueva usina.

Las maniobras incluyen el transporte de piezas sobredimensionadas que requieren vehículos especiales y unidades de acompañamiento para garantizar la seguridad durante todo el recorrido.

La ministra de Energía de Tierra del Fuego, Gabriela Castillo, calificó el inicio de las tareas como "una jornada histórica" y sostuvo que se trata de un operativo sin precedentes para la capital fueguina. "Es realmente una jornada histórica con el inicio de este operativo que no tiene antecedentes en la ciudad de Ushuaia", agregó.

La funcionaria señaló que durante los próximos días los vecinos podrán observar el movimiento de los equipos desde el puerto hasta el predio de la nueva usina y remarcó que el operativo demandó una extensa planificación para garantizar el traslado seguro de cada uno de los componentes.

Las tareas se desarrollarán entre las 7 y las 19 horas. En ese horario se trasladarán las cargas convencionales, mientras que los equipos de mayor porte circularán entre las 9 y las 17, franja horaria definida para realizar las maniobras con mejores condiciones de visibilidad y seguridad.