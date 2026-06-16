Advierten que la Laguna de los Patos aún no es segura para patinar ni realizar actividades sobre el hielo

La Municipalidad de Río Grande informó que la Laguna de los Patos permanece inhabilitada para actividades recreativas, deportivas y de patinaje sobre hielo, debido a que las condiciones actuales de congelamiento no garantizan la seguridad de quienes intenten utilizar el espacio.

Desde Defensa Civil Municipal explicaron que se realizan inspecciones y mediciones periódicas para controlar el espesor de la capa de hielo y determinar cuándo podrá habilitarse el lugar de manera segura para la comunidad.

Según indicaron, la superficie congelada todavía no alcanza los parámetros mínimos requeridos, por lo que se solicita a los vecinos evitar ingresar al espejo de agua para prevenir accidentes vinculados a posibles quiebres del hielo o caídas.

Las autoridades también advirtieron que la presencia de personas sobre la laguna puede generar una falsa sensación de seguridad en otros vecinos, quienes podrían interpretar erróneamente que el sector ya se encuentra habilitado para el uso recreativo.

El Municipio señaló que continuará monitoreando las condiciones climáticas y el proceso de congelamiento durante los próximos días. Una vez que los controles técnicos confirmen que la superficie reúne las condiciones adecuadas, la habilitación será comunicada oficialmente a través de los canales institucionales.

Mientras tanto, desde Defensa Civil insistieron en la importancia de respetar las restricciones vigentes para evitar situaciones de riesgo y garantizar la seguridad de toda la comunidad durante la temporada invernal.