Freiberger puso el foco en el relleno sanitario y reclamó obras tras las lluvias en Ushuaia

Concejal de Provincia Grande, Daiana Freiberger | Foto: Archivo

La concejal Daiana Freiberger (Provincia Grande) retomó el debate sobre el relleno sanitario de Ushuaia luego de que el youtuber Gabino Silva publicara un informe sobre el predio y contara que fue impedido de ingresar y de tomar fotografías del lugar.

En diálogo con Radio Provincia, Freiberger señaló que el video pone el acento en algo que viene planteando desde hace tiempo y recordó que ella misma tuvo inconvenientes similares para acceder al predio. "En lo particular a mí se me impidió el ingreso para conocer de primera mano el estado del predio, y en los últimos días medios y publicaciones de alcance nacional también se encontraron con obstáculos similares, a casi dos años y medio desde que fuimos esa vez con el concejal".

En ese sentido, la concejal insistió en la necesidad de acceder a información completa y verifiable sobre el estado del basural. "Hay obstáculos también para poder acceder a la información, para verificar lo que sucede en general en esta parte de Ushuaia", señaló, y agregó que la situación fue mencionada en diversas oportunidades en el Concejo Deliberante.

Freiberger planteó una pregunta que considera central para la ciudadanía: "¿Si la municipalidad de Ushuaia tiene la situación de la disposición final de los residuos bajo control, para qué impiden el acceso? ¿Por qué las dificultades para que la prensa, para que nosotros como concejales, para que la ciudadanía en general pueda ver y constatar la realidad por sus propios medios?".

La Concejal también hizo hincapié en la transparencia como valor irrenunciable en temas ambientales: "Cuando uno habla de transparencia, y más cuando se trata de temas ambientales, la transparencia no puede ser selectiva. Todos nosotros como vecinos, más viviendo en una isla, más estando el relleno sanitario en el lugar en donde está, que está rodeado también de cauces de aguas, necesitamos saber qué es lo que pasa".

Respecto de la información recibida desde el municipio, Freiberger señaló que en muchas ocasiones llega de forma parcializada. "Te entrego una parte de la información y después seguí buscando. Lo que queda de manifiesto es que hay muchas normativas provinciales que se están incumpliendo", dijo.

La concejal también puso de relieve que la zona cercana al relleno cambió considerablemente. "Si vos vas para allá, vas a ver que la realidad en ese sector de Ushuaia no es la misma que hace un año y medio. Hoy tenemos más vecinos que viven en esa zona", advirtió, remarcando que esos vecinos siguen sin infraestructura adecuada.

En cuanto a la planificación futura, Freiberger señaló que este año se acercarán los plazos licitatorios con la empresa Agrotécnica y que la gran pregunta pendiente es qué hará el municipio con los residuos de Ushuaia en los próximos años. "Una gestión que está interesada en planificar qué hacer con los residuos tendría que ser la primera interesada en mostrar cuál es la realidad, para poder decir: en tal cuestión tenemos que invertir, este es nuestro plan", concluyó sobre este punto.

Las lluvias del fin de semana y los vecinos afectados en distintos barrios

El otro gran tema de la entrevista fueron las consecuencias de las lluvias caídas durante el fin de semana, que acumularon aproximadamente 32 milímetros en Ushuaia. Distintos barrios de la ciudad registró calles anegadas y problemas de drenaje que mantuvieron en vilo a numerosos vecinos.

Freiberger describió la situación con preocupación: "Basta con que caigan dos gotas de lluvia para que aparezcan calles anegadas, para que aparezcan problemas de drenaje, para que sectores enteros tengan dificultades para transitar. Una situación normal para cualquier otra ciudad, para nosotros es realmente un caos".

Uno de los casos que más la preocupó fue el del barrio Arraigo Fueguino. "De vuelta se volvió a armar una tremenda laguna. Vecinos con el agua que les ingresaba prácticamente hasta el interior de sus casas, muy preocupados", relató la concejal, quien recibió imágenes y mensajes de los habitantes durante todo el fin de semana.

Según contó Freiberger, los vecinos intentaron comunicarse con el municipio para que intervinieran, situación que también se repitió en el barrio Pipo donde se habría construido sobre drenajes naturales sin la debida canalización previa. "Taparon algunos lugares o construyeron sobre el drenaje natural que había, sin canalizar", explicó Freiberger, quien agregó que esta situación deriva en los problemas que se ven en distintos puntos de la ciudad.

De igual forma, hubo inconvenientes en Andorra y en el barrio Andino, que la edil recorre periódicamente. "Dos gotas de agua y se hacen las lagunas. Cuando pasan los autos, la gente que anda caminando tiene que salir en bote", graficó sobre este último sector, que además recibe turistas a diario por las Lagunas del Diablo.

Freiberger señaló que algunas de estas zonas ya habían sido identificadas con anticipación como áreas de riesgo ante las lluvias. "Uno le avisa a la municipalidad de Ushuaia, lo hace público, porque después si no, también a uno lo tratan como que está viviendo una realidad que no es la realidad que viven todos los vecinos. Y ya te digo, se inundó, se inundó", subrayó.

La falta de obras y la preocupación de cara al invierno

En el marco de los problemas de drenaje, la concejal señaló deficiencias en los trabajos de pavimentación realizados recientemente. Según describió, en algunos sectores se habría superpuesto asfalto sobre bocas de tormenta sin retirararlas previamente. "Salí con una regla a medir cuánto era que habían levantado asfalto: 1,5 o 2 centímetros, y me tapaste no solamente las bocas de tormenta", relató.

Freiberger mencionó también el caso de las lomas de burro: "Le pusieron tantas capas sobre capas que quedan al mismo nivel que la calle. Se taparon las rampas para personas con discapacidad. Estamos hablando de falta de planificación".

La edil remarcó que los problemas de infraestructura urbana no se resuelven de un mes para el otro y que requieren planificación a largo plazo. "Una obra no se planifica de un mes para el otro, son años que lleva la planificación. Y realmente tenemos que poder recuperar una Ushuaia planificada", afirmó.

Freiberger expresó su preocupación de cara a los meses venideros: "Todavía no arrancó el invierno, estamos en esta situación". Y agregó que algunos informes previos habían dado cuenta de tareas de limpieza de drenajes, pero que los resultados del fin de semana mostraron que no fueron suficientes.

"Volvemos a hablar de planificación. No me sirve que vos subas una foto en las redes para autoconvencerte de que realmente hay una tarea planificada", cerró la concejal, quien se mostró convencida de que es posible trabajar en conjunto para mejorar la situación de la ciudad.