Cómo manejar sobre hielo y nieve en Ushuaia: 10 consejos para evitar accidentes

Durante el invierno, las bajas temperaturas y las nevadas transforman las calles y rutas de Ushuaia. La presencia de hielo, nieve o escarcha puede reducir considerablemente la adherencia de los neumáticos y aumentar el riesgo de accidentes.

Por eso, antes de salir a la ruta o circular por la ciudad, es importante adoptar medidas preventivas que ayuden a conducir de manera más segura.

1. Reducir la velocidad

La velocidad es uno de los principales factores de riesgo cuando la calzada está resbaladiza. Circular más despacio brinda mayor tiempo para reaccionar ante cualquier imprevisto y disminuye las posibilidades de perder el control del vehículo.

2. Mantener una mayor distancia con otros vehículos

Sobre hielo o nieve la distancia de frenado puede multiplicarse varias veces respecto de una calzada seca. Lo recomendable es aumentar considerablemente el espacio con el vehículo que circula adelante.

3. Evitar maniobras bruscas

Las aceleraciones, frenadas o giros repentinos pueden provocar que el vehículo derrape. Lo ideal es realizar todos los movimientos de forma suave y progresiva.

4. Frenar con anticipación

Si el vehículo cuenta con sistema ABS, se debe mantener una presión firme sobre el pedal del freno. En los vehículos sin este sistema, conviene frenar de manera gradual para evitar el bloqueo de las ruedas.

5. Utilizar cubiertas adecuadas

Las cubiertas de invierno o, cuando las condiciones lo requieren, las cadenas para nieve, mejoran notablemente la adherencia y la estabilidad del vehículo.

6. Revisar el estado del vehículo

Antes de viajar es recomendable verificar el funcionamiento de los frenos, luces, limpiaparabrisas, calefacción, batería y el estado general de los neumáticos.

7. Mantener el parabrisas limpio

La nieve, el hielo y el empañamiento reducen la visibilidad. Es fundamental comprobar que los limpiaparabrisas funcionen correctamente y utilizar líquido limpiaparabrisas apto para bajas temperaturas.

8. Evitar movimientos bruscos si el vehículo patina

Si el automóvil pierde adherencia, lo más importante es mantener la calma, levantar suavemente el pie del acelerador y dirigir el volante hacia la trayectoria que se desea seguir, evitando frenadas violentas.

9. Consultar el estado de las rutas

Antes de emprender un viaje conviene verificar el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas, especialmente si se prevé circular por caminos de montaña o sectores con acumulación de nieve.

10. Llevar elementos de emergencia

En viajes largos es recomendable contar con una pala, linterna, manta, guantes, chaleco reflectivo, agua, alimentos, cargador para el teléfono celular y, cuando corresponda, cadenas para nieve.

El hielo negro, uno de los mayores peligros

Uno de los riesgos más importantes durante el invierno es el hielo negro, una fina capa de hielo transparente que se forma sobre el pavimento y resulta muy difícil de detectar. Generalmente aparece durante la madrugada o las primeras horas de la mañana, especialmente en puentes, zonas de sombra y sectores donde la temperatura permanece por debajo de los 0 °C.