Cómo manejar sobre hielo y nieve en Ushuaia: 10 consejos para evitar accidentes
Tierra del Fuego31/07/2026
Conducir durante el invierno en Tierra del Fuego requiere tomar precauciones especiales. Reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y utilizar el equipamiento adecuado son algunas de las claves para viajar con seguridad.
Legisladores y concejales del espacio anunciaron que avanzarán con iniciativas provinciales y municipales frente al proyecto del Gobierno nacional que busca eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.
¿Qué documentación se necesita para viajar de Argentina a Chile por Tierra del Fuego? Guía completa 2026Tierra del Fuego01/08/2026
Si vas a cruzar por el Paso Internacional San Sebastián, es importante contar con toda la documentación personal y del vehículo antes de iniciar el viaje. Esta guía reúne los requisitos vigentes para evitar demoras o inconvenientes en la frontera.
Continúa el operativo para trasladar los equipos de la nueva usina eléctrica de UshuaiaTierra del Fuego31/07/2026
Los cortes de circulación son momentáneos y se realizan únicamente durante las maniobras. En las primeras dos jornadas fueron retiradas más de 1.500 toneladas de equipos desde el Puerto de Ushuaia.
Ushuaia refuerza el Operativo Invierno con tareas diarias para garantizar la transitabilidadTierra del Fuego30/07/2026
El Municipio realiza bacheo, dispersión de sal y salmuera, remoción de hielo y controles en distintos sectores de la ciudad. Además, recordó la prohibición de arrojar agua a la vía pública durante la temporada invernal.
Martín Perez destacó que los aumentos al salario básico también benefician a los jubilados municipalesTierra del Fuego30/07/2026
Durante la reunión, las autoridades municipales señalaron que en el primer semestre de 2026 se alcanzó una recomposición salarial acumulada del 15%, a la que se suma un incremento del 5% sobre el salario básico, remunerativo y bonificable.
La interrupción del servicio eléctrico fue programada entre la 1 y las 4 de la madrugada para realizar trabajos que permitirán avanzar en la puesta en funcionamiento de un nuevo grupo generador.
Condenaron a 14 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su sobrina en UshuaiaTierra del Fuego29/07/2026
El Tribunal de Juicio lo declaró culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Tras el veredicto fue detenido y quedó con prisión preventiva.
Habrá cortes de tránsito de hasta 15 minutos por el traslado de la nueva usina eléctrica en UshuaiaTierra del Fuego29/07/2026
Las interrupciones serán temporales y se extenderán durante aproximadamente diez días en la zona costera de Ushuaia.
Comenzó el histórico operativo para trasladar más de 6.200 toneladas de equipamiento de la nueva usina de UshuaiaTierra del Fuego29/07/2026
Las tareas se extenderán durante aproximadamente diez días e incluirán más de 250 viajes entre el Puerto de Ushuaia y el predio donde se construye la nueva central energética.
Más de 140 mascotas fueron vacunadas durante una nueva jornada de salud animal en Río GrandeTierra del Fuego28/07/2026
El Municipio aplicó 142 vacunas antirrábicas y colocó 70 chips de identificación en una actividad gratuita que también promovió la adopción responsable y la tenencia responsable de perros y gatos.
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¿Cuándo termina el invierno 2026 en Argentina y qué día comienza la primavera?Tenés que saber31/07/2026
El invierno astronómico finalizará en septiembre con el equinoccio de primavera. Conocé la fecha exacta y por qué las estaciones no siempre comienzan el mismo día.
Una mujer murió y un adolescente sufrió graves quemaduras en el incendio de una vivienda en Río GrandePoliciales31/07/2026
El siniestro ocurrió este viernes en una casa ubicada sobre Pasaje Rivarola al 1300. Bomberos lograron controlar el fuego, mientras que un joven de 17 años fue hospitalizado con quemaduras.
Villarruel llamó "casta política" a Santilli tras el pedido de renuncia y le reclamó que "respete el voto popular"31/07/2026
El Jefe de Gabinete e integrante del PRO había pedido la renuncia de la Vicepresidenta. Villarruel, fue tajante al responderle que "respete el voto popular" y lo trató de "casta política".
¿Qué documentación se necesita para viajar de Argentina a Chile por Tierra del Fuego? Guía completa 2026Tierra del Fuego01/08/2026
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Determinaron que el incendio en el que murió una mujer en Río Grande fue accidentalPoliciales01/08/2026
La Policía informó que el fuego se originó por el recalentamiento de una pared de madera ubicada junto al caño de evacuación de gases de un termotanque. En el siniestro también resultó herido un adolescente de 17 años.