Melella volvió a la Casa Rosada y abrió una nueva etapa de diálogo con el Gobierno nacional

Luego de varios meses de fuertes diferencias políticas con la administración de Javier Milei, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, mantuvo este martes una reunión en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, en un encuentro que marca un nuevo gesto de acercamiento entre la provincia y el Gobierno nacional.

Según se informó oficialmente, durante la reunión se abordaron distintos temas de agenda compartida entre Nación y la Provincia, además de proyectos que actualmente se encuentran en tratamiento en el Congreso.

La reunión no pasó desapercibida en el escenario político fueguino. Desde la asunción de Milei, Melella había mantenido una postura crítica frente a varias decisiones del Ejecutivo nacional, especialmente aquellas vinculadas al ajuste del gasto público, la quita de recursos a las provincias y las medidas que impactaron sobre la actividad industrial de Tierra del Fuego.

Sin embargo, la compleja situación económica que atraviesa la provincia y la necesidad de sostener canales de negociación con la Casa Rosada parecen haber impulsado una nueva etapa de diálogo institucional.

Entre los temas analizados durante el encuentro figuró la situación de la industria fueguina, uno de los sectores más afectados por la incertidumbre económica y por las recientes medidas que generaron preocupación entre empresarios y trabajadores del régimen industrial.

Asimismo, se discutieron iniciativas destinadas a ampliar la matriz productiva provincial y se abordó la posibilidad de avanzar con proyectos de inversión vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta promovida por el Gobierno nacional que ha generado debates dentro de distintos sectores políticos y económicos de la provincia.

Otro de los puntos centrales de la reunión fue la reforma electoral nacional impulsada por la administración Milei. Desde el Gobierno fueguino señalaron que también se intercambiaron opiniones respecto al proceso de reforma constitucional que impulsa Melella en Tierra del Fuego, iniciativa que busca debatir cambios institucionales de cara a las próximas décadas.

Más allá de los temas específicos, el encuentro representa una señal política relevante. No sólo porque vuelve a sentar a funcionarios fueguinos en una mesa de negociación directa con el Gobierno nacional, sino porque evidencia una búsqueda de consensos en un contexto donde las tensiones entre Nación y las provincias continúan siendo una constante.

Al término de la reunión, Melella destacó la predisposición al diálogo por parte de Santilli y valoró la continuidad de los contactos institucionales mantenidos en los últimos meses para abordar cuestiones vinculadas al financiamiento provincial y al desarrollo de nuevos proyectos productivos.

Mientras persisten las diferencias políticas entre la gestión fueguina y la administración de Milei, el encuentro dejó una imagen que hasta hace pocos meses parecía difícil de imaginar: la de un gobernador que vuelve a buscar acuerdos con la Casa Rosada en medio de una de las etapas económicas más complejas para Tierra del Fuego.