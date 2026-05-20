Zona Fría | Diputado Araujo acusó a los libertarios de “romper el pacto con sus votantes” con la quita de subsidios

En medio del debate en la Cámara de Diputados por el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar los subsidios en las provincias alcanzadas por el régimen de Zona Fría, el diputado nacional Jorge Neri Araujo lanzó durísimas críticas contra La Libertad Avanza y acusó a los representantes libertarios de “romper el pacto con sus votantes” y abandonar a la Patagonia en plena crisis económica.

Durante su intervención en el recinto, el legislador fueguino advirtió que la iniciativa significará un nuevo golpe al bolsillo de miles de familias que ya no logran afrontar el costo de vida en Tierra del Fuego. “Van a votar para que todos los habitantes de la Patagonia paguen más. Con subsidio o sin subsidio, van a pagar aumentos enormes”, expresó.

Araujo sostuvo que la situación social de la provincia es crítica y aseguró que mientras crecen la pobreza y la pérdida de empleo, el oficialismo nacional avanza con medidas que agravan aún más la realidad fueguina. “Hay personas que no pueden llevar un plato de comida a la casa, hay personas que perdieron su trabajo, hay personas que no pueden pagar el gas y tampoco pueden pagar la luz”, afirmó.

El diputado también remarcó que el aumento del gas impactará directamente sobre las tarifas eléctricas debido a que gran parte del sistema energético provincial funciona con turbinas alimentadas a gas. “Cuando aumenta el gas, automáticamente aumenta la electricidad en Tierra del Fuego”, explicó.

En otro tramo de su discurso, el legislador apuntó directamente contra los referentes libertarios de la provincia y los acusó de estar desconectados de la realidad social fueguina. “Los representantes de La Libertad Avanza están más preocupados por qué cargo van a ocupar en las intendencias o en el Gobierno provincial que por la gente que no llega a fin de mes”, disparó.

Además, aseguró que Tierra del Fuego atraviesa una situación económica límite y cuestionó la falta de respuestas concretas del Gobierno nacional. “La provincia está quebrada y aun así siguen impulsando medidas que castigan más a los trabajadores y a las familias”, sostuvo.

Finalmente, Neri Araujo reclamó mayor responsabilidad política frente al contexto social y aseguró que la sociedad fueguina merece dirigentes que defiendan los intereses de la provincia y no acompañen políticas de ajuste. “La sociedad fueguina lo mínimo que merece de nosotros los representantes es respeto”, dijo.