Vuelo de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Río Grande debió regresar a Buenos Aires por una falla técnica

El avión debió regresar a los 10 minutos de haber despegado | Flightaware.

El vuelo AR1866 de Aerolíneas Argentinas, que había partido desde Aeroparque Jorge Newbery con destino a Aeropuerto Gobernador Ramón Trejo Noel, debió regresar a Buenos Aires debido a un problema en el parabrisas del piloto.

Según los registros del sistema de seguimiento de vuelos, la aeronave Boeing 737-800 había despegado el jueves 28 de mayo a las 22:42 desde Aeroparque con destino a Río Grande.

Sin embargo, minutos después de iniciado el trayecto, el vuelo debió regresar a Buenos Aires por inconvenientes técnicos, quedando finalmente marcado como “desviado”. El avión volvió a aterrizar a los 10 minutos en Aeroparque.

Horas más tarde, ya durante la madrugada del viernes 29 de mayo, el servicio retomó el vuelo desde Aeroparque a las 03:19 y finalmente arribó a Río Grande a las 06:18.

Hasta el momento, la compañía no difundió oficialmente detalles sobre la falla técnica que motivó el regreso preventivo de la aeronave.