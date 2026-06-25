La Fragata Libertad llegó a Baltimore y continúa su recorrido por Estados Unidos

La fragata ARA Libertad arribó al puerto de Baltimore, en el estado de Maryland, donde permanecerá hasta el próximo 29 de junio en el marco de su LIV Viaje de Instrucción, según informó la Armada Argentina.

El emblemático Buque Escuela de la Armada Argentina, comandado por el Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres, llegó a la ciudad luego de navegar aproximadamente 165 millas náuticas desde Norfolk, Virginia, recorriendo la bahía de Chesapeake.

Baltimore constituye la cuarta escala internacional del viaje iniciado el pasado 11 de abril desde Buenos Aires y la tercera parada prevista dentro de la participación argentina en el Sail 250, el encuentro náutico internacional que forma parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

La embarcación cuenta con una tripulación integrada por 286 personas, entre oficiales, suboficiales, guardiamarinas e invitados de distintas nacionalidades. Durante su estadía participará de actividades protocolares, culturales y recreativas junto a representantes de otras armadas y autoridades locales.

Entre las actividades programadas se destaca la visita de los Guardiamarinas en Comisión a la Academia Naval de Annapolis y la inauguración de un busto del almirante Guillermo Brown en el sector del Inner Harbor de Baltimore.

Como ocurre en cada puerto de escala, la Fragata Libertad abrirá sus puertas al público entre el 24 y el 28 de junio, permitiendo que residentes y visitantes recorran sus instalaciones y conozcan la historia del histórico velero argentino.

Tras su paso por Baltimore, el buque continuará su travesía hacia Nueva York, donde participará de los principales actos por el aniversario de la independencia estadounidense, y posteriormente pondrá rumbo a Boston.

El itinerario completo contempla la visita a nueve puertos internacionales y más de 15.900 millas náuticas de navegación, con regreso previsto a la ciudad de Buenos Aires el próximo 19 de septiembre