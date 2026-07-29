Tragedia en San Juan: murieron los siete ocupantes de un helicóptero durante un operativo

Siete personas que viajaban a bordo de un helicóptero Bell 412 murieron este martes al estrellarse la aeronave en el Parque Provincial Ischigualasto, en la provincia de San Juan, mientras participaba de una capacitación organizada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

El accidente ocurrió cuando el helicóptero desarrollaba actividades operativas previas a su traslado hacia la provincia de La Rioja, donde tenía previsto sumarse a las tareas de combate de un incendio forestal.

Según informó oficialmente el Ministerio de Seguridad Nacional, el último contacto con la tripulación se registró a las 10:26. Minutos después, otra aeronave que patrullaba la misma zona detectó el lugar donde se había producido el impacto y dio aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió activar el operativo de emergencia.

Tras la alerta, se desplegaron equipos de rescate, personal especializado y organismos provinciales para acceder al sitio del siniestro, ubicado en una zona de difícil acceso dentro del parque provincial. Las tareas se realizaron de manera coordinada entre la Agencia Federal de Emergencias y las autoridades de San Juan.

Las autoridades confirmaron posteriormente el fallecimiento de los siete ocupantes del helicóptero, en una de las tragedias aéreas más graves registradas en la provincia en los últimos años.

Por el momento, las causas del accidente no fueron determinadas y son materia de investigación. Peritos especializados trabajarán sobre los restos de la aeronave para establecer qué provocó la caída.

Desde la Agencia Federal de Emergencias indicaron que mantendrán contacto permanente con los equipos que intervienen en el operativo y que brindarán nueva información oficial a medida que avance la investigación y se cuente con datos debidamente corroborados.

La aeronave accidentada prestaba servicios para la Agencia Federal de Emergencias en distintas misiones operativas y de capacitación vinculadas a la respuesta ante incendios forestales y otras situaciones de emergencia. Su destino inmediato era la provincia de La Rioja, donde debía incorporarse al operativo para combatir un incendio de grandes dimensiones.