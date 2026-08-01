Milei aprovechó la crisis migratoria en España para volver a atacar a Pedro Sánchez

El presidente Javier Milei volvió a apuntar este viernes contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al utilizar la crisis migratoria que atraviesa España para cuestionar nuevamente al mandatario socialista y a su gestión.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Milei aseguró que "el final del socialismo se acerca", al tiempo que responsabilizó al Gobierno español por la situación que se vive en Ceuta y Melilla, donde decenas de miles de migrantes intentaron ingresar de manera irregular desde Marruecos.

El mandatario sostuvo que la crisis es consecuencia del "fracaso del modelo socialista", al considerar que las políticas impulsadas por Sánchez provocaron desorden y una deficiente respuesta del Estado frente al fenómeno migratorio.

La publicación formó parte de una intensa actividad del Presidente en las redes sociales. Durante gran parte de la jornada, Milei dedicó su cuenta de X a publicar y republicar mensajes vinculados con la crisis migratoria en España y con críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, amplificando contenidos de otros usuarios y referentes afines.

Las nuevas declaraciones llegan apenas días después de la controversia diplomática generada por los insultos de Milei al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, episodio que tensó la relación entre ambos países. Ahora, el mandatario argentino volvió a poner el foco en España con un nuevo mensaje dirigido contra Sánchez, reavivando un enfrentamiento político que ya había provocado un fuerte deterioro de las relaciones bilaterales durante 2024.

Hasta el momento, el Gobierno español no se pronunció sobre las nuevas declaraciones del Presidente argentino.