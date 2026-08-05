El Gobierno eliminó un requisito para convalidar títulos secundarios extranjeros en Argentina

La Secretaría de Educación aprobó un nuevo régimen para la convalidación de títulos secundarios extranjeros, con el objetivo de simplificar los trámites para quienes deseen continuar estudios superiores en Argentina.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 480/2026, publicada en el Boletín Oficial, y establece que ya no será obligatorio rendir las asignaturas de Formación Nacional para obtener el reconocimiento de los estudios secundarios completos cursados en el exterior.

Según la normativa, el beneficio alcanza a los títulos o certificados de nivel secundario completo o equivalentes, siempre que hayan sido emitidos por instituciones reconocidas por la autoridad educativa del país de origen.

Cómo será el nuevo trámite

La resolución dispone que el procedimiento deberá iniciarse de manera digital, a través de la plataforma que habilite la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios.

Para gestionar la convalidación, los solicitantes deberán presentar:

Documento de identidad.

Título secundario emitido por la autoridad educativa competente.

Traducción oficial al español, cuando corresponda.

Apostilla de La Haya o la certificación ministerial o consular exigida según el país de origen.

Una vez evaluada la documentación, el organismo resolverá si corresponde otorgar la convalidación o rechazar la solicitud, notificando formalmente al interesado.

Desde el Gobierno explicaron que la decisión busca unificar y modernizar los procedimientos que hasta ahora estaban regulados por las resoluciones 497/2006 y 3356/2019, ambas derogadas por la nueva norma.

Entre los fundamentos, la Secretaría de Educación señaló que en los últimos años aumentó significativamente la cantidad de personas que finalizaron sus estudios secundarios en instituciones extranjeras, lo que hizo necesario adaptar el sistema para brindar un trámite más ágil, transparente y eficiente.

La resolución también establece que la Secretaría de Educación impulsará acuerdos internacionales para promover la reciprocidad en el reconocimiento de estudios realizados en Argentina por parte de otros países.

La nueva normativa entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será aplicable únicamente a los trámites que se inicien a partir de esa fecha.