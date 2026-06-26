El viento y el aguanieve podrían reinar este fin de semana en Ushuaia
El invierno fueguino se presenta sumamente inestable para este sábado 27 y domingo 28 de junio. Quienes tengan que transitar por Ushuaia deberán extremar las precauciones: el pronóstico oficial anticipa un fuerte temporal de viento del sector norte y noroeste, acompañado por caída constante de aguanieve y bajas sensaciones térmicas.
Sábado 27 de junio
El sábado estará marcado por la humedad constante y un viento que irá ganando fuerza con el correr de las horas.
Madrugada y mañana (02:00 a 08:00): Arrancamos la jornada con un 50% a 70% de probabilidad de aguanieve, acompañada de vientos fuertes del noroeste con ráfagas de hasta 66 km/h. Aunque el termómetro marcará 1°C, la sensación térmica será de -4°C.
Tarde (11:00 a 17:00): El cielo se mantendrá completamente cubierto y plomizo. Habrá una leve tregua del viento y la temperatura máxima tocará los 3°C, presentándose mayormente seco pero muy frío.
Noche (20:00 a 23:00): Las condiciones vuelven a desmejorar de forma drástica. Hacia el final del día se prevé lluvia débil con cielo cubierto y un fuerte incremento del viento del norte, cuyas ráfagas alcanzarán los 78 km/h.
Domingo 28 de junio
El domingo el panorama se torna más complejo, especialmente en las primeras horas del día debido a la intensidad de las ráfagas.
Madrugada violenta (02:00 a 05:00): Se registrará un 90% de probabilidad de aguanieve sostenida, combinada con ráfagas extremas del noroeste que rozarán los 91 km/h. La sensación térmica se mantendrá entre los -3°C y -4°C.
Tarde (11:00 a 17:00): El viento rotará temporalmente al oeste y disminuirá su velocidad. Durante estas horas la precipitación podría tornarse ligeramente más sólida (dando pasos a chaparrones de nieve muy débiles de apenas milímetros), con temperaturas que rozarán el -1°C.
Noche (20:00 a 23:00): Sobre el cierre del fin de semana la nubosidad vuelve a cerrarse, reinstalando el cuadro de aguanieve (entre 80% y 90% de probabilidad) con ráfagas del noroeste que volverán a ascender hasta los 67 km/h.