El viento y el aguanieve podrían reinar este fin de semana en Ushuaia

El invierno fueguino se presenta sumamente inestable para este sábado 27 y domingo 28 de junio. Quienes tengan que transitar por Ushuaia deberán extremar las precauciones: el pronóstico oficial anticipa un fuerte temporal de viento del sector norte y noroeste, acompañado por caída constante de aguanieve y bajas sensaciones térmicas.

Sábado 27 de junio

El sábado estará marcado por la humedad constante y un viento que irá ganando fuerza con el correr de las horas.

Madrugada y mañana (02:00 a 08:00): Arrancamos la jornada con un 50% a 70% de probabilidad de aguanieve , acompañada de vientos fuertes del noroeste con ráfagas de hasta 66 km/h . Aunque el termómetro marcará 1°C, la sensación térmica será de -4°C .

Tarde (11:00 a 17:00): El cielo se mantendrá completamente cubierto y plomizo. Habrá una leve tregua del viento y la temperatura máxima tocará los 3°C , presentándose mayormente seco pero muy frío.

Noche (20:00 a 23:00): Las condiciones vuelven a desmejorar de forma drástica. Hacia el final del día se prevé lluvia débil con cielo cubierto y un fuerte incremento del viento del norte, cuyas ráfagas alcanzarán los 78 km/h.

Domingo 28 de junio

El domingo el panorama se torna más complejo, especialmente en las primeras horas del día debido a la intensidad de las ráfagas.