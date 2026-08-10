El Gobierno fueguino rechazó cambios en la producción de aires acondicionados que propuso AFARTE y advirtió por los puestos de trabajo

El Gobierno de Tierra del Fuego anticipó que rechazará la propuesta impulsada por AFARTE y la Unión Industrial Fueguina (UIF) para modificar el proceso productivo de los aires acondicionados fabricados bajo el régimen industrial de la provincia.

El ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, cuestionó la iniciativa empresarial al considerar que implicaría reducir las etapas de producción realizadas dentro del Área Aduanera Especial (AAE) y, en consecuencia, disminuir el valor agregado generado en Tierra del Fuego. “No apoyamos ni apoyaremos la quita de valor agregado en nuestra provincia”, afirmó el funcionario.

La discusión comenzó después de que la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas (AFARTE) y la UIF presentaran una propuesta para modificar el proceso productivo vigente de los equipos de aire acondicionado.

El argumento de las cámaras está relacionado con la competitividad de la producción fueguina. Según relató Devita, durante una reunión con representantes empresarios y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), las cámaras advirtieron que si no se flexibiliza el proceso productivo, las líneas de fabricación de aires acondicionados podrían dejar de producir.

El planteo se produce además en momentos en que el sector enfrenta el próximo vencimiento de medidas antidumping que limitan el impacto de las importaciones de equipos provenientes de países como China y Tailandia.

La propuesta empresarial abre así una discusión sensible para la industria fueguina: reducir determinadas exigencias productivas para intentar sostener la competitividad frente a los productos importados o mantener los niveles actuales de integración y valor agregado dentro de la provincia.

La posición de AFARTE adquiere particular relevancia porque los aires acondicionados han sido históricamente uno de los productos electrónicos con mayor integración realizada en Tierra del Fuego. La propia cámara empresaria llegó a señalar que el nivel de integración local de estos equipos alcanzaba aproximadamente el 45%, un porcentaje considerablemente superior al registrado en otros productos electrónicos.

Ahora, frente al nuevo escenario competitivo, las cámaras plantean modificar el esquema productivo, mientras que desde el Gobierno provincial advierten que reducir las etapas realizadas en las fábricas fueguinas podría tener consecuencias sobre el empleo.

Devita aseguró que, después de conocer la propuesta, viajó a la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con los CEOs de las principales compañías del sector y comunicarles que Tierra del Fuego no acompañará la iniciativa con su voto en la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE).

La próxima instancia será el 19 de agosto, cuando está prevista una reunión de la Comisión en la que se analizará el planteo.

La Provincia también deberá presentar un informe técnico solicitado por la Secretaría de Coordinación Productiva de la Nación. Devita adelantó que la conclusión será negativa, aunque aclaró que el documento no tiene carácter vinculante y que la decisión definitiva quedará en manos del Gobierno nacional.

Frente al planteo de AFARTE y la UIF, el Ejecutivo fueguino propuso una alternativa: utilizar la capacidad instalada actualmente ociosa para incorporar nuevos productos en lugar de reducir el valor agregado de las líneas existentes. “Les pedimos que consideraran mayor valor agregado al proceso productivo, así como volvimos a solicitar la posibilidad de que presenten proyectos para la sustitución de productos, aprovechando la capacidad instalada ociosa que existe en la provincia”, explicó Devita.

Entre las alternativas mencionó la fabricación de placas genéricas, cargadores para vehículos eléctricos, baterías y monitores, aprovechando la infraestructura industrial, los proveedores y los trabajadores especializados existentes en Tierra del Fuego.