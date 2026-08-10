Continúa el paro docente en Tierra del Fuego

El conflicto docente continuará este lunes 10 de agosto en Tierra del Fuego, con una nueva jornada del paro por tiempo indeterminado y acciones de visibilización en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

La medida de fuerza llega a su séptimo día y mantiene afectada la actividad educativa en la provincia, mientras continúa sin alcanzarse un acuerdo salarial entre el Gobierno fueguino y el sector docente.

Durante este domingo, el sindicato confirmó que recibió una convocatoria del Ejecutivo provincial para retomar la mesa técnica el martes 11 de agosto, luego del cuarto intermedio solicitado por el Gobierno durante el encuentro realizado el jueves pasado.

La nueva reunión será una instancia clave para determinar si las partes logran acercar posiciones y avanzar hacia una salida del conflicto, que volvió a profundizarse después del receso invernal.

El conflicto salarial sigue sin resolverse

El paro se mantiene mientras continúa la discusión por los salarios docentes. En la primera mesa técnica, el sector rechazó la propuesta presentada por el Ejecutivo provincial y reclamó una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo.

Desde el sindicato cuestionaron los tiempos de negociación y responsabilizaron al Gobierno por la extensión del conflicto. Según señalaron, el paro por tiempo indeterminado había sido notificado el 3 de julio, mientras que la primera convocatoria a una reunión llegó recién el 3 de agosto.

“El Gobierno dilata la solución, prolonga la incertidumbre y posterga la respuesta a las familias y a la docencia fueguina”, sostuvo el gremio al anunciar las actividades previstas para este lunes.