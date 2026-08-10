Vecinos redujeron a un hombre tras ingresar al patio de una vivienda en Ushuaia
Policiales10/08/2026
El sospechoso fue observado cuando saltaba el paredón que separaba dos propiedades de la calle Ruiz Galán al 700. Fue reducido por un vecino y posteriormente aprehendido por la Policía.
La Policía informó que el fuego se originó por el recalentamiento de una pared de madera ubicada junto al caño de evacuación de gases de un termotanque. En el siniestro también resultó herido un adolescente de 17 años.
Una mujer murió y un adolescente sufrió graves quemaduras en el incendio de una vivienda en Río GrandePoliciales31/07/2026
El siniestro ocurrió este viernes en una casa ubicada sobre Pasaje Rivarola al 1300. Bomberos lograron controlar el fuego, mientras que un joven de 17 años fue hospitalizado con quemaduras.
Durante la intervención policial, uno de los sospechosos dejó caer un revólver calibre .32, que fue secuestrado por orden judicial.
Se trata de Estela Acosta quien era intensamente buscada desde el lunes tras ausentarse de su domicilio. El cuerpo fue hallado en un sector descampado y la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento.
Detuvieron a un hombre acusado de robar con un cuchillo tras una persecución en Río GrandePoliciales24/07/2026
El sospechoso fue aprehendido luego de sustraer bebidas alcohólicas de un comercio. Durante la fuga ingresó por la fuerza a una vivienda, amenazó a un vecino con un arma blanca y finalmente fue reducido por la Policía.
Ushuaia | Volvió a caer un conocido ladrón con múltiples causas por robos y hurtosPoliciales21/07/2026
Se trata de Matías Gómez que había sido detenido el domingo por robar un compresor de un automóvil y ahora fue aprehendido nuevamente, acusado de utilizar tarjetas bancarias extraviadas para realizar compras en un local nocturno.
Por tercera vez detuvieron a un delincuente por intentar robar en autos en UshuaiaPoliciales18/07/2026
El hombre ya había sido sorprendido in fraganti en marzo y volvió a ser aprehendido este mes por hechos similares. Ahora fue nuevamente detenido mientras revisaba el interior de un vehículo estacionado.
Incendio destruyó por completo una vivienda en Ushuaia y lanzan una campaña solidaria para los damnificadosPoliciales17/07/2026
La casa quedó totalmente destruida por el fuego en el barrio Dos Banderas. No hubo personas heridas y ahora solicitan donaciones para el propietario y su hijo.
Roberto Ángel Vaca fue localizado por la División Delitos Complejos y entregado a una comisión policial tucumana, que lo trasladará por vía aérea para quedar a disposición de la Justicia.
El procedimiento se realizó en una vivienda de calle Río Gallegos al 700, donde se encontraron los elementos robados. Un presunto delincuente quedó implicado, pero permanecerá en libertad por orden de la Justicia fueguina.
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Condenaron a un hombre a 5 años de prisión por abuso sexual de dos niñas y una estafa en UshuaiaTierra del Fuego07/08/2026
El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur lo encontró culpable de tres causas distintas, entre ellas abusos sexuales contra dos menores de edad y una estafa cometida mediante una aplicación de pago electrónico.
Una de las celebraciones familiares más importantes del calendario argentino tendrá lugar en octubre. A diferencia de otros países, Argentina tiene una fecha particular para celebrar a las madres y por eso cambia todos los años.
Melella y Vuoto volvieron a mostrarse juntos tras meses de tensión por la coparticipaciónTierra del Fuego08/08/2026
El Gobernador y el Intendente de Ushuaia recorrieron juntos la obra de la nueva usina eléctrica. La imagen se produce después de un año marcado por fuertes diferencias entre ambos Ejecutivos por los recursos coparticipables.
La pérdida de poder adquisitivo, el peso de las tarifas de invierno y el agotamiento del aguinaldo condicionaron el consumo. Textil, alimentos, bazar, registraron caídas.
La tradicional celebración por el Día del Montañés tuvo su 31ª edición, con el descenso de esquiadores desde el glaciar, homenajes a referentes de la montaña y la tradicional quema del muñeco.