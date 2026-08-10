Vecinos redujeron a un hombre tras ingresar al patio de una vivienda en Ushuaia

Un hombre de 29 años fue aprehendido en Ushuaia luego de ser sorprendido cuando ingresaba a una propiedad y quedar involucrado en una causa por violación de domicilio.

El episodio ocurrió durante la tarde del domingo en calle Ruiz Galán al 700, donde personal policial intervino después de recibir un aviso por inconvenientes con un hombre en el sector.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al vecino que había solicitado la presencia policial. Según relató, se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó ruidos extraños provenientes del techo.

Al dirigirse hacia el patio trasero observó a un desconocido que saltaba el paredón que separa su propiedad de la vivienda contigua.

A partir de la descripción aportada, los policías se dirigieron al domicilio vecino, donde constataron que el morador había logrado reducir a un hombre cuyas características coincidían con las señaladas por el denunciante.

El hombre fue identificado como Mario Oscar Velasquez Correa, de 29 años, y quedó aprehendido.

Tras el procedimiento se dio intervención a la Fiscalía de turno y se iniciaron actuaciones bajo el régimen de Flagrancia establecido por la Ley Provincial N.º 792, por el delito de violación de domicilio.