Incendio destruyó por completo una vivienda en Ushuaia y lanzan una campaña solidaria para los damnificados

Un voraz incendio destruyó por completo una vivienda ubicada en el barrio Dos Banderas de Ushuaia durante la madrugada de este viernes. El siniestro no dejó personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

De acuerdo con la información brindada por la Policía Provincial, el hecho ocurrió en una vivienda del sector Las Raíces N.º 2, donde intervino personal de la Comisaría Quinta junto a Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar y extinguir el fuego tras un intenso operativo.

El propietario del inmueble fue identificado como Matías José Alberto Martínez (41) apodado como "Clavo" y reconocido en el ambiente musical de Ushuaia.

Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas ni heridos, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio.

Tras conocerse el dramático episodio, familiares, amigos y vecinos iniciaron una campaña solidaria para asistir a Matías Martínez, quien perdió absolutamente todas sus pertenencias.

Se están recibiendo donaciones de ropa, calzado, camperas, elementos para el hogar y materiales de construcción. También se habilitó una cuenta para quienes deseen colaborar económicamente.

Se necesitan especialmente:

Ropa talle L y XL.

Pantalones talle 48 y 42.

Calzado números 43 y 44.

Camperas talle L y XL.

Elementos para el hogar y materiales para reconstruir la vivienda.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al 2901-474810 (Matías "El Clavo") o realizar una transferencia al alias pogosproduce, a nombre de Matías José Alberto Martínez.