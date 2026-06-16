Un vehículo terminó volcado en el estacionamiento del puerto de Ushuaia

Un vehículo terminó volcado este martes en el sector de estacionamiento ubicado frente al puerto de Ushuaia, donde afortunadamente no resultaron personas lesionadas.

El accidente involucró a un Renault Kwid conducido por Martín Silverio. Por causas que son materia de investigación, el rodado sufrió un despiste y finalizó volcado dentro del predio.

A pesar de la espectacularidad del incidente, tanto el conductor como la persona que lo acompañaba no sufrieron lesiones, por lo que no fue necesaria su asistencia médica.

Efectivos policiales de la Comisaría Primera realizaron las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente y constataron que el vehículo contaba con toda la documentación obligatoria para circular.

Las causas del despiste continúan siendo investigadas.