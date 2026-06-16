Un vehículo terminó volcado en el estacionamiento del puerto de Ushuaia
Policiales16/06/2026
Por causas que son materia de investigación, el rodado sufrió un despiste y finalizó volcado dentro del predio. No hubo personas heridas.
Ocurrió en la zona de Isla Gable y 11 de Julio. Uno de los involucrados rompió el parabrisas de un móvil policial con un martillo.
El incidente ocurrió en la esquina de Deloqui y 25 de Mayo. No hubo personas lesionadas ni daños en viviendas o comercios cercanos.
El hecho ocurrió en la calle De la Estancia al 3100. El conductor logró detener el vehículo tras detectar una intensa emanación de humo y no hubo personas lesionadas.
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La investigación permitió identificar al sospechoso mediante registros fílmicos. Fue aprehendido cuando se encontraba dentro de otro predio sin autorización y la Justicia ordenó su detención en flagrancia.
Murió un remisero tras chocar contra un poste de alumbrado público en Río GrandePoliciales04/06/2026
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El incidente ocurrió en la intersección de Alem y Lasserre. El conductor de 35 años dio positivo en el test de alcoholemia y tanto él como su acompañante fueron asistidos por personal sanitario.
Río Grande | Manejaba con 2,36 g/L de alcohol, se despistó y terminó contra un postePoliciales30/05/2026
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