Detuvieron otra vez a un hombre que intentaba robar autos estacionados en Ushuaia

Un hombre de 38 años fue detenido durante la madrugada de este martes luego de ser sorprendido intentando robar en un vehículo estacionado en el barrio Pipo de Ushuaia. Se trata de Gastón Cáceres, quien ya había sido arrestado en marzo de este año por un hecho de similares características.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Segunda, tras un llamado de un vecino que alertó sobre la presencia de una persona que intentaba abrir vehículos estacionados en inmediaciones de Concejal Rubinos del Río y Pastor Lawrence.

Al llegar al lugar, los policías observaron a Cáceres dentro de un Volkswagen Gol Trend. Al advertir la presencia del móvil policial, el sospechoso escapó a pie, aunque fue interceptado pocos metros después sobre calle Lucas Bridges.

El hombre fue aprehendido en flagrancia y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que interviene en una causa por hurto en flagrancia.

Cabe recordar que Gastón Cáceres ya había sido detenido en marzo de este año, también acusado de intentar abrir vehículos estacionados en Ushuaia en la calle Gobernador Paz al 1600.