Secuestran elementos vinculados a un robo tras un allanamiento en Ushuaia

La investigación por un robo registrado en Ushuaia sumó un importante avance este lunes, luego de que efectivos de la Comisaría Segunda concretaran un allanamiento con resultado positivo en una vivienda de la ciudad, donde secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa.

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur y se llevó adelante en un domicilio ubicado sobre calle Río Gallegos al 700, donde reside Javier Alejandro Florentín, de 39 años.

Durante el operativo, los uniformados realizaron una requisa del inmueble y lograron incautar diversos objetos denunciados como robados.

Pese a las pruebas, Florentín fue notificado de sus Derechos y Garantías Procesales, es decir en libertad, pero quedando formalmente vinculado al expediente judicial y a disposición del magistrado interviniente.

Desde la Policía Provincial no brindaron mayores precisiones sobre los elementos secuestrados debido al estado de la investigación, aunque remarcaron que el allanamiento arrojó un resultado positivo.