Familia violenta | Tres detenidos tras agredir a policías y dañar un patrullero en Río Grande

Tres hombres fueron aprehendidos este domingo por la mañana en Río Grande luego de protagonizar un violento incidente que incluyó agresiones a efectivos policiales y daños a un móvil de la fuerza.

Según informó la Comisaría Primera, alrededor de las 7:30 horas personal policial acudió a la intersección de las calles Isla Gable y 11 de Julio tras recibir un requerimiento por disturbios en el lugar.

Al arribar, los uniformados fueron recibidos de manera agresiva por Ulises Edison Barría, de 68 años, quien atacó físicamente a uno de los efectivos, por lo que fue inmediatamente reducido y aprehendido.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, desde una vivienda cercana salieron otros dos hombres. De acuerdo con la información oficial, Claudio Andrés Barría, de 35 años, provocó daños en el parabrisas de un patrullero utilizando un martillo, mientras que Alejandro Luis Barría, de 36 años, también agredió al personal policial que intervenía en el operativo.

Como consecuencia de los hechos, los tres hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Fiscal de turno del Distrito Judicial Norte, quien ordenó las actuaciones correspondientes en el marco de una causa por flagrancia.

Desde la Policía Provincial no se informó sobre lesiones de gravedad en los efectivos involucrados, aunque sí se confirmaron daños materiales en el móvil policial.