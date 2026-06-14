Familia violenta | Tres detenidos tras agredir a policías y dañar un patrullero en Río Grande
Policiales14/06/2026
Ocurrió en la zona de Isla Gable y 11 de Julio. Uno de los involucrados rompió el parabrisas de un móvil policial con un martillo.
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Por causas que son materia de investigación, el rodado sufrió un despiste y finalizó volcado dentro del predio. No hubo personas heridas.
El incidente ocurrió en la esquina de Deloqui y 25 de Mayo. No hubo personas lesionadas ni daños en viviendas o comercios cercanos.
El hecho ocurrió en la calle De la Estancia al 3100. El conductor logró detener el vehículo tras detectar una intensa emanación de humo y no hubo personas lesionadas.
Una pelea familiar terminó con un hombre muerto en Río Grande y hay un aprehendidoPoliciales09/06/2026
La Justicia investiga las circunstancias de un hecho ocurrido en una vivienda de calle Forgacs, donde un conflicto familiar terminó con la muerte de un hombre en el lugar.
Recapturaron al preso que no regresó a la Alcaldía de Ushuaia tras una salida autorizadaPoliciales08/06/2026
Se trata de David Ezequiel Pereira Yedro, quien debía presentarse nuevamente en la unidad de detención luego de una salida extraordinaria otorgada por la Justicia. La Policía confirmó que ya se encuentra nuevamente detenido.
La investigación permitió identificar al sospechoso mediante registros fílmicos. Fue aprehendido cuando se encontraba dentro de otro predio sin autorización y la Justicia ordenó su detención en flagrancia.
Murió un remisero tras chocar contra un poste de alumbrado público en Río GrandePoliciales04/06/2026
El trágico hecho ocurrió en la intersección de avenida Perón y calle Libertad. El conductor murió en el mismo lugar del accidente.
El incidente ocurrió en la intersección de Alem y Lasserre. El conductor de 35 años dio positivo en el test de alcoholemia y tanto él como su acompañante fueron asistidos por personal sanitario.
Río Grande | Manejaba con 2,36 g/L de alcohol, se despistó y terminó contra un postePoliciales30/05/2026
El accidente ocurrió en las inmediaciones de la rotonda de calle Santa Fe. El conductor resultó ileso, pero el vehículo fue secuestrado tras confirmarse que manejaba bajo los efectos del alcohol.
Ushuaia | Una mujer fue atropellada por una camioneta, el conductor huyó y lo localizaronPoliciales15/05/2026
El hecho ocurrió en calle Balbín al 2400. La víctima fue trasladada al Hospital Regional Ushuaia y la Policía secuestró una camioneta Ford Ranger para realizar pericias.
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Canadá goleó a Catar y México aseguró el primer puesto de su grupo en el Mundial 2026Mundial 202619/06/2026
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