Allanan una chacra y secuestran carne en una investigación por abigeato en Río Grande
Policiales20/06/2026
La Justicia ordenó dos procedimientos en el marco de una denuncia por faena clandestina de animales en campos de la Misión Salesiana. En uno de los domicilios se encontraron cortes de carne y otros elementos de interés para la causa.
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Por causas que son materia de investigación, el rodado sufrió un despiste y finalizó volcado dentro del predio. No hubo personas heridas.
Familia violenta | Tres detenidos tras agredir a policías y dañar un patrullero en Río GrandePoliciales14/06/2026
Ocurrió en la zona de Isla Gable y 11 de Julio. Uno de los involucrados rompió el parabrisas de un móvil policial con un martillo.
El incidente ocurrió en la esquina de Deloqui y 25 de Mayo. No hubo personas lesionadas ni daños en viviendas o comercios cercanos.
El hecho ocurrió en la calle De la Estancia al 3100. El conductor logró detener el vehículo tras detectar una intensa emanación de humo y no hubo personas lesionadas.
Una pelea familiar terminó con un hombre muerto en Río Grande y hay un aprehendidoPoliciales09/06/2026
La Justicia investiga las circunstancias de un hecho ocurrido en una vivienda de calle Forgacs, donde un conflicto familiar terminó con la muerte de un hombre en el lugar.
Recapturaron al preso que no regresó a la Alcaldía de Ushuaia tras una salida autorizadaPoliciales08/06/2026
Se trata de David Ezequiel Pereira Yedro, quien debía presentarse nuevamente en la unidad de detención luego de una salida extraordinaria otorgada por la Justicia. La Policía confirmó que ya se encuentra nuevamente detenido.
La investigación permitió identificar al sospechoso mediante registros fílmicos. Fue aprehendido cuando se encontraba dentro de otro predio sin autorización y la Justicia ordenó su detención en flagrancia.
Murió un remisero tras chocar contra un poste de alumbrado público en Río GrandePoliciales04/06/2026
El trágico hecho ocurrió en la intersección de avenida Perón y calle Libertad. El conductor murió en el mismo lugar del accidente.
El incidente ocurrió en la intersección de Alem y Lasserre. El conductor de 35 años dio positivo en el test de alcoholemia y tanto él como su acompañante fueron asistidos por personal sanitario.
Río Grande | Manejaba con 2,36 g/L de alcohol, se despistó y terminó contra un postePoliciales30/05/2026
El accidente ocurrió en las inmediaciones de la rotonda de calle Santa Fe. El conductor resultó ileso, pero el vehículo fue secuestrado tras confirmarse que manejaba bajo los efectos del alcohol.
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Con una inversión sin precedentes y tecnología de última generación, quedó inaugurado el nuevo medio de elevación del Cerro Martial. Ushuaia 24 estuvo presente en una jornada que marca un antes y un después para el turismo y los deportes de montaña en Tierra del Fuego.
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Alemania clasificó a octavos, Países Bajos goleó y Ecuador dejó escapar una gran oportunidad en el Mundial 2026Mundial 202621/06/2026
La jornada dejó resultados clave en los grupos E y F. Alemania aseguró su pase a la siguiente ronda, Países Bajos quedó muy cerca de clasificar y Ecuador no pudo romper el cero frente a Curazao.
Día del Padre: las ventas volvieron a caer y acumulan cuatro años consecutivos en bajaEconomía21/06/2026
Según un relevamiento de CAME, las ventas minoristas descendieron un 0,3% respecto de 2025. El consumo siguió concentrado en productos económicos y promociones, reflejando la cautela de las familias frente al contexto económico.
VIDEO | "Si no tenemos contratiempos, pasamos bien el invierno", dijo la Ministra Castillo sobre la situación eléctrica de UshuaiaTierra del Fuego21/06/2026
La ministra de Energía habló sobre lo que se espera en invierno en materia energética, donde reconoció que la situación es ajustada y se están realizando restricciones parciales a algunos sectores industriales y hoteleros.