Allanan una chacra y secuestran carne en una investigación por abigeato en Río Grande

Una investigación judicial por presunto abigeato derivó en dos allanamientos realizados en las últimas horas en distintos sectores de Río Grande, con resultados positivos en uno de los procedimientos, donde se secuestraron cortes de carne y diversos elementos vinculados a la causa.

La investigación se inició a partir de una denuncia relacionada con hechos ocurridos en campos pertenecientes a la Misión Salesiana. En ese marco, el Juzgado de Instrucción N.º 3 del Distrito Judicial Norte libró órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas por personal policial.

Los procedimientos se llevaron adelante en una vivienda ubicada en la zona de la chacra denominada “Los Diez Hermanos” y en un domicilio de la calle Sarmiento al 2200.

Según informó la Policía Provincial, fue en este último inmueble donde se obtuvieron resultados positivos. Allí se procedió al secuestro de cortes de carne y otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Ante el hallazgo de los productos cárnicos, se dio intervención a personal de Bromatología del Municipio de Río Grande para que realice las actuaciones correspondientes y determine las condiciones sanitarias de los alimentos incautados.

En el marco de la causa, además, fue notificado de sus derechos y garantías procesales Raúl Sebastián Martínez, quien quedó vinculado al expediente judicial mientras continúan las tareas investigativas para esclarecer el hecho.

La causa busca determinar el origen de la carne secuestrada y establecer si guarda relación con los animales denunciados como sustraídos en los campos de la Misión Salesiana.