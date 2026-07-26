Endeudamiento récord: la morosidad de las familias argentinas alcanzó el nivel más alto en más de 20 años

Las familias argentinas atraviesan uno de los niveles de endeudamiento más preocupantes de las últimas dos décadas. De acuerdo con los últimos datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), difundidos durante julio de 2026, la morosidad en los créditos otorgados a los hogares alcanzó el 12,8% de la cartera total en mayo, el porcentaje más alto registrado en más de 20 años.

El incremento de la mora refleja las crecientes dificultades que enfrentan miles de familias para cumplir con el pago de sus obligaciones financieras, en un contexto donde el crédito al consumo se expandió con fuerza durante el último año.

Según el informe oficial, el deterioro está explicado principalmente por los préstamos personales y las tarjetas de crédito, las dos herramientas más utilizadas por los hogares para financiar gastos cotidianos.

Los principales indicadores

Los datos oficiales muestran un escenario de creciente fragilidad financiera:

Morosidad de los créditos a familias: 12,8%.

12,8%. Morosidad del sistema financiero en general: 7,7%.

7,7%. Préstamos personales: 14,9% de mora.

14,9% de mora. Tarjetas de crédito: 12,5% de mora.

12,5% de mora. El 73% de toda la cartera irregular corresponde a préstamos personales y tarjetas.

Las billeteras virtuales registran una morosidad cercana al 29,6%, muy por encima de la banca tradicional.

Más crédito, pero también más incumplimientos

Especialistas sostienen que durante los últimos meses el crédito volvió a crecer luego de varios años de retracción. Sin embargo, ese proceso vino acompañado por un aumento sostenido de los incumplimientos.

El Banco Central también detectó que las entidades financieras observaron un deterioro en la calidad de la cartera de préstamos a hogares durante el segundo trimestre del año, pese a que la demanda de financiamiento continúa siendo elevada.

Diversos estudios privados coinciden en que el endeudamiento ya forma parte de la realidad cotidiana de la mayoría de los hogares.

Investigaciones recientes indican que 7 de cada 10 familias argentinas mantienen algún tipo de deuda, mientras que más de la mitad posee obligaciones con tarjetas de crédito, utilizadas principalmente para afrontar gastos de consumo diario y servicios.

La situación genera preocupación entre economistas debido a que un mayor nivel de mora limita el acceso a nuevos créditos y obliga a muchas familias a refinanciar sus deudas a tasas más elevadas.

Con una morosidad que ya supera el 12% entre los hogares y continúa en ascenso, los datos del BCRA muestran que el endeudamiento familiar se consolidó como uno de los principales desafíos económicos de la Argentina durante 2026.