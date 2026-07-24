Investigan un ataque a animales de granja en una chacra de Río Grande y un perro quedó bajo custodia municipal

El Municipio de Río Grande informó que intervino en una chacra ubicada en la zona de APYMEMA luego de recibir una denuncia por un presunto ataque a animales de granja ocurrido durante la tarde del miércoles.

Personal del área de Servicios Veterinarios acudió al lugar y constató que varios animales presentaban lesiones de distinta gravedad. Durante el operativo también se procedió a la captura de un perro que se encontraba dentro del predio.

Según informó el Municipio, el animal fue retenido por encontrarse suelto y quedó bajo observación para cumplir con el control antirrábico. Mediante la lectura de su microchip, los agentes lograron identificar a la propietaria, quien fue notificada de la situación y de la infracción por la tenencia del perro en la vía pública.

Los veterinarios municipales señalaron que los animales afectados presentaban heridas compatibles con mordeduras. Sin embargo, aclararon que no existen registros audiovisuales ni testigos directos del momento del ataque, por lo que hasta el momento no es posible determinar si las lesiones fueron provocadas por ese perro o por más de un animal.

Al tratarse de un hecho ocurrido dentro de una propiedad privada, el Municipio indicó que corresponde a la propietaria de la chacra realizar la denuncia ante la autoridad policial o judicial competente, que será la encargada de determinar las responsabilidades del caso.

Mientras tanto, el perro permanecerá bajo custodia del área de Servicios Veterinarios hasta que concluyan las actuaciones administrativas y se reciban las directivas de las autoridades competentes.

Desde el Municipio también recordaron la importancia de la tenencia responsable de mascotas, instando a los propietarios a mantener perros y gatos dentro de los límites de sus viviendas para evitar situaciones que puedan poner en riesgo a otros animales o personas.