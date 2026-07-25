Compras en el exterior: qué cambió con los envíos postales y courier en Argentina

El Gobierno nacional actualizó el régimen de envíos postales y courier con el objetivo de simplificar las compras en el exterior y facilitar las exportaciones realizadas a través del correo.

Las modificaciones fueron establecidas mediante el Decreto 604/2026, que introdujo cambios tanto para quienes compran productos en plataformas internacionales como para quienes venden mercadería al exterior.

¿Cuánto se puede importar sin pagar derechos?

La principal novedad es que los envíos de hasta US$ 400 FOB quedan exentos del pago de los derechos de importación y de la tasa de estadística.

Este beneficio podrá utilizarse en hasta cinco envíos por año por persona. Si se supera el valor de US$ 400 o el límite de cinco operaciones anuales, el excedente deberá tributar conforme al régimen general.

¿Qué cambia para las exportaciones?

El decreto también elimina el límite de valor para las exportaciones comerciales realizadas por vía postal, una medida que busca facilitar que emprendedores, pymes y comerciantes puedan vender productos al exterior utilizando el servicio postal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de establecer las normas complementarias necesarias para aplicar el nuevo régimen.

Claves del nuevo régimen