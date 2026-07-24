Kicillof cargó contra la Ley de Tierras y pidió rechazarla

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó un duro cuestionamiento contra el proyecto de Ley de Tierras promovido por el Gobierno nacional y pidió al Congreso que no apruebe una norma que, según sostuvo, pone en riesgo el patrimonio territorial del país.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto en la localidad de Tapalqué, donde encabezó la entrega de viviendas, escrituras e inauguró el Taller Protegido LATA.

En ese contexto, el mandatario provincial aseguró que el proyecto actualmente en debate "pone las tierras de la Argentina de remate" y advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, tendría su aprobación.

"Estamos viendo que el Gobierno nacional presentó un proyecto que está ahora en el Congreso Nacional por el cual las tierras de la Argentina están de remate y se las puede llevar cualquiera, de a millones de hectáreas", afirmó.

Kicillof sostuvo que el acceso a la tierra debe protegerse, especialmente para las familias y los pequeños productores, y pidió a los legisladores nacionales que rechacen la iniciativa. "Yo les pido, pensando en cada una de esas familias que hoy tiene su casa en tierras que estaban sin utilizar y que recuperó el municipio, pensando en todo lo que necesitamos para los pequeños productores, que les digamos todos juntos desde Tapalqué a los diputados y senadores nacionales que no voten una ley que entrega la tierra de la Argentina. Es nuestra, es de nuestro pueblo, no se puede reproducir ni multiplicar, no lo podemos entregar tan fácilmente", expresó.