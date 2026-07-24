¿Qué significa una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional y qué recomendaciones hay que seguir?

Cada vez que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emite una alerta amarilla, muchas personas se preguntan qué significa y si representa un riesgo para la población. Se trata del primer nivel de advertencia dentro del sistema de alertas meteorológicas del organismo y busca informar sobre fenómenos que pueden tener impacto en la vida cotidiana.

Una alerta amarilla indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños o interrupciones momentáneas en las actividades diarias, especialmente para los grupos considerados de mayor riesgo.

¿Qué implica una alerta amarilla?

El nivel amarillo no significa que exista una emergencia, pero sí que las condiciones del tiempo requieren atención y precaución.

Dependiendo del fenómeno, puede tratarse de:

Temperaturas extremas.

Nevadas.

Lluvias intensas.

Vientos fuertes.

Tormentas.

Otros eventos meteorológicos que puedan afectar una región determinada.

¿Qué significa una alerta amarilla por temperaturas extremas?

Cuando la alerta amarilla es por temperaturas extremas, el SMN advierte que el frío o el calor pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud, principalmente en personas más vulnerables.

Los grupos que requieren mayor cuidado son:

Adultos mayores.

Bebés y niños pequeños.

Personas con enfermedades crónicas.

Personas que trabajan o realizan actividades al aire libre durante períodos prolongados.

Recomendaciones durante una alerta por frío

Ante una alerta por bajas temperaturas, las principales recomendaciones son:

Vestirse con varias capas de ropa.

Evitar permanecer mucho tiempo al aire libre.

Mantener una alimentación e hidratación adecuadas.

Calefaccionar los ambientes de manera segura.

Ventilar los espacios para prevenir la acumulación de monóxido de carbono.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas de salud.

Proteger a las mascotas del frío.

¿Cuáles son los niveles de alerta del SMN?

El sistema de alertas meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional se divide en cuatro niveles:

Verde: sin riesgos significativos.

sin riesgos significativos. Amarillo: fenómenos con capacidad de generar daños o afectar actividades cotidianas.

fenómenos con capacidad de generar daños o afectar actividades cotidianas. Naranja: fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente. Rojo: fenómenos meteorológicos excepcionales que pueden provocar situaciones de emergencia y representan un riesgo elevado para la población.

El Servicio Meteorológico Nacional actualiza diariamente las alertas para todo el país. Antes de viajar o realizar actividades al aire libre, es recomendable consultar el pronóstico y las advertencias vigentes para cada localidad.