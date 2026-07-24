"Que el dólar llegue a $1.800 es una posibilidad", afirmó el vocero presidencial Adrián Ravier

Vocero presidencial Adrián Ravier | Foto: Archivo

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el dólar podría ubicarse entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses, aunque remarcó que ese escenario no implicaría una pérdida de estabilidad cambiaria ni respondería a un supuesto atraso del tipo de cambio.

Durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, el funcionario analizó la situación económica y planteó que una suba del dólar dentro de esos valores es una posibilidad. "Que el tipo de cambio llegue a 1.700 o 1.800 dentro de unos meses es una posibilidad, pero la estabilidad cambiaria está muy clara. Hay muchas buenas noticias que no son compatibles con tener atraso cambiario", afirmó.

Ravier también se refirió al debate sobre el valor del dólar en comparación con años anteriores y relativizó la necesidad de una corrección brusca. "Si bajo el criterio de mirar el promedio de los últimos años estuviéramos un poquito abajo, la corrección no es significativa", sostuvo.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que el mercado sigue de cerca la evolución del tipo de cambio, donde el dólar ya supera los 1500 pesos.