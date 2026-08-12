El Gobierno actualizó el índice para calcular las jubilaciones de quienes se retiren desde septiembre

El Gobierno nacional estableció un nuevo índice para actualizar las remuneraciones que se utilizan en el cálculo de determinadas jubilaciones, que comenzará a aplicarse a quienes cesen en su actividad desde fines de agosto o soliciten el beneficio previsional a partir de septiembre de 2026.

La medida fue oficializada por la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano mediante la Disposición 10/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa establece que el nuevo índice será utilizado para actualizar las remuneraciones mensuales percibidas por trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 31 de agosto de 2026 o soliciten su beneficio desde el 1° de septiembre de 2026.

No se trata de un aumento general de las jubilaciones, sino de un mecanismo utilizado para actualizar los salarios históricos considerados al momento de determinar el haber inicial de quienes acceden a determinados beneficios previsionales.

Para qué sirve el nuevo índice

El sistema previsional necesita actualizar las remuneraciones percibidas durante la vida laboral para evitar que salarios cobrados años atrás sean incorporados a valores nominales históricos al momento de realizar el cálculo correspondiente.

Para hacerlo se utiliza un índice combinado, previsto en la legislación previsional, que contempla indicadores vinculados con la evolución salarial.

La metodología surge de la Ley 27.609 y combina el índice establecido por la Ley 27.260 con la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

La Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social elaboró el coeficiente correspondiente al nuevo período y el Gobierno dispuso su publicación para que pueda ser aplicado a los nuevos beneficios alcanzados.

¿A quiénes alcanza desde septiembre?

El nuevo índice corresponde a los trabajadores en relación de dependencia que finalicen su actividad desde el 31 de agosto de 2026 o a quienes soliciten su beneficio previsional desde el 1° de septiembre de 2026.

Por lo tanto, la disposición está vinculada con el cálculo de nuevas prestaciones y no modifica de manera directa los haberes que ya reciben todos los jubilados y pensionados.

El valor específico del índice y los coeficientes correspondientes a las remuneraciones de cada período forman parte del anexo técnico incorporado a la disposición.

La actualización de estos índices se realiza de manera periódica debido a que forman parte del procedimiento utilizado por el sistema previsional para determinar el valor actualizado de las remuneraciones consideradas en el cálculo jubilatorio.

La Disposición 10/2026 entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será aplicada para los trabajadores comprendidos en las fechas establecidas por la normativa.