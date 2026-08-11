¿Cuándo es el Día del Niño 2026 en Argentina y qué día se celebra?

El Día del Niño 2026 en Argentina se celebra el domingo 16 de agosto, una de las fechas familiares más esperadas del año y que tradicionalmente está destinada a los más chicos.

Desde 2025, además, la celebración tiene una fecha establecida oficialmente: el tercer domingo de agosto de cada año, según determinó el Decreto 562/2025 del Poder Ejecutivo Nacional.

De esta manera, ya no es necesario esperar cada año una definición sobre qué domingo tendrá lugar la celebración. En 2026, el tercer domingo de agosto corresponde al 16 de agosto. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) también confirmó esa fecha.

¿Cuándo es el Día del Niño 2026?

La celebración tendrá además una particularidad: será inmediatamente anterior al lunes 17 de agosto, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Por lo tanto, el Día del Niño quedará dentro de un fin de semana largo, es decir el domingo 16 de agosto.

Esto permitirá que muchas familias puedan organizar reuniones, actividades o salidas aprovechando el descanso extendido.

¿Por qué se celebra el tercer domingo de agosto?

La celebración del Día del Niño tiene una extensa historia en Argentina. La Cámara Argentina de la Industria del Juguete sitúa sus antecedentes en 1945, cuando fabricantes comenzaron a realizar donaciones de juguetes a hospitales, escuelas y orfanatos durante agosto.

La iniciativa fue consolidándose durante los años siguientes hasta convertir la fecha en una tradición dentro del calendario argentino.

En agosto de 2025, el Gobierno nacional formalizó mediante el Decreto 562/2025 que el Día del Niño se celebre el tercer domingo de agosto de cada año. La norma vinculó la jornada con la promoción y protección de los derechos de niños y niñas.

Día del Niño o Día de las Infancias: cómo se llama actualmente

Durante los últimos años también se extendió en Argentina la denominación “Día de las Infancias”, utilizada por diferentes organismos, provincias e instituciones.

Sin embargo, el Decreto 562/2025 estableció oficialmente a nivel nacional la denominación “Día del Niño” y fijó su celebración para el tercer domingo de agosto.

Más allá del nombre utilizado, la jornada mantiene su carácter de celebración dedicada a los niños y al reconocimiento de sus derechos, entre ellos el descanso, el esparcimiento y el juego.