Atención médica para extranjeros en Argentina: quiénes deben pagar y cuándo es gratuita

La atención de extranjeros en los hospitales públicos de Argentina tiene diferentes condiciones según la situación migratoria de cada persona y el tipo de prestación que necesite. Los cambios introducidos en la Ley de Migraciones y su posterior reglamentación para establecimientos nacionales establecieron nuevas reglas que conviene conocer antes de viajar o residir temporalmente en el país.

Una de las principales diferencias se encuentra entre quienes poseen residencia permanente y aquellos extranjeros que se encuentran temporalmente en Argentina o no cuentan con esa categoría migratoria.

También existe una excepción fundamental: las emergencias médicas deben ser atendidas independientemente de la situación migratoria del paciente.

🟥¿Los extranjeros pueden atenderse gratis en hospitales públicos de Argentina?

Los extranjeros con residencia permanente pueden acceder al sistema público de salud en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, según lo establecido en la Ley de Migraciones.

La situación cambia para quienes no tienen residencia permanente.

En los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional, la atención médica habitual requiere la presentación de un seguro de salud o el pago previo de la prestación.

Esto significa que no toda persona extranjera que llegue a un hospital público necesariamente deberá pagar: dependerá, entre otros factores, de su residencia, del tipo de atención requerida y de la jurisdicción de la que dependa el establecimiento.

🟥 ¿Qué pasa si un extranjero tiene una emergencia médica?

Las emergencias constituyen una excepción.

La normativa establece que no puede negarse ni restringirse la atención sanitaria en casos de emergencia a un extranjero que la necesite, cualquiera sea su situación migratoria.

Por lo tanto, una persona que se encuentre como turista, tenga residencia temporaria o incluso presente una situación migratoria irregular debe recibir asistencia ante una emergencia.

🟥¿Quiénes deberán presentar seguro médico o pagar?

La regulación nacional alcanza a extranjeros que no tengan residencia permanente y necesiten una prestación habitual en establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional.

Existen dos posibilidades: si el paciente posee seguro de salud, el establecimiento podrá gestionar el recupero del costo mediante esa cobertura. Si no cuenta con seguro, deberá aplicarse el mecanismo de pago directo de la prestación.

El Ministerio de Salud reglamentó estos procedimientos mediante la Resolución 1066/2026.

No significa que todos los hospitales públicos del país cobrenEste punto es importante para evitar una interpretación equivocada de la normativa.

La reglamentación aprobada en agosto de 2026 se refiere específicamente a los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional.

Argentina posee un sistema sanitario descentralizado, por lo que gran parte de los hospitales públicos dependen de provincias y municipios. Las condiciones de atención para extranjeros pueden, por lo tanto, variar de acuerdo con las normas aplicables en cada jurisdicción.

🟥 Turistas y extranjeros con residencia temporal

Una persona que ingresa a Argentina como turista no adquiere por ese hecho los mismos derechos establecidos para un extranjero con residencia permanente en materia de atención sanitaria habitual.

Por eso, contar con un seguro médico o seguro de viaje adquiere especial importancia para quienes permanezcan temporalmente en el país y puedan necesitar consultas, estudios o tratamientos que no constituyan una emergencia.

La misma distinción resulta relevante para extranjeros con otras categorías migratorias que no sean residencia permanente.

🟥 ¿Desde cuándo rigen las nuevas condiciones?

El cambio en la Ley de Migraciones fue introducido mediante el Decreto 366/2025. Posteriormente, el Ministerio de Salud estableció el procedimiento operativo mediante la Resolución 1066/2026, publicada en agosto de 2026.

La reglamentación determinó cómo deberán proceder los establecimientos nacionales tanto para cobrar directamente una prestación como para recuperar su costo mediante un seguro de salud.

Así, para saber si un extranjero debe pagar la atención médica en Argentina, hay tres preguntas fundamentales: cuál es su situación migratoria, si se trata de una emergencia o una atención habitual y si el hospital depende del Estado nacional o de otra jurisdicción.