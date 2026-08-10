Vuoto habló de “industricidio” tras los despidos en Mirgor y apuntó contra el Gobierno nacional

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se pronunció sobre los despidos de alrededor de 300 trabajadores del Grupo Mirgor en Río Grande y manifestó su preocupación por las consecuencias laborales y productivas que la situación genera en Tierra del Fuego.

A través de una publicación en la red social X, Vuoto expresó su solidaridad con las familias afectadas y sostuvo que el conflicto en Mirgor debe analizarse dentro de un escenario más amplio que atraviesa actualmente la industria fueguina.

El jefe comunal calificó ese proceso como un “industricidio impulsado por las políticas del Gobierno nacional” y advirtió sobre sus consecuencias para la producción y el empleo en la provincia.

Vuoto apuntó especialmente contra las políticas de apertura de importaciones y reducción de aranceles impulsadas por la administración nacional, al considerar que afectan directamente la capacidad de producción de las empresas radicadas en Tierra del Fuego.

Para el Intendente, lo ocurrido en Mirgor “no es un hecho aislado”, sino una consecuencia de decisiones económicas que están modificando las condiciones bajo las cuales funciona la industria nacional y, particularmente, el régimen productivo fueguino.

La situación generó preocupación luego de que este lunes cerca de 300 trabajadores de Mirgor no pudieran ingresar a las plantas de Río Grande. Ante el conflicto, el Ministerio de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego dictó la conciliación obligatoria, retrotrayendo la situación mientras se abre una instancia de negociación entre la empresa y la representación sindical.

En ese contexto, Vuoto planteó que la respuesta debe concentrarse tanto en los trabajadores afectados como en la preservación de la estructura productiva de Tierra del Fuego. “El camino debe ser siempre el acompañamiento a las familias afectadas, la protección del entramado productivo y la defensa de la dignidad laboral en nuestra provincia”, sostuvo el intendente de Ushuaia.