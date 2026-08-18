Ricardo Furlan no descarta volver a competir por la Intendencia de Ushuaia

A poco más de un año de las elecciones de 2027, comienzan a aparecer movimientos dentro del escenario político de Ushuaia. Uno de ellos tiene como protagonista a Ricardo Furlan, quien reconoció que mantiene su histórica aspiración de llegar a la Intendencia y no descartó volver a competir por el Ejecutivo municipal.

Después de una extensa trayectoria dentro del PJ, de haber sido candidato a legislador por FORJA, el espacio liderado por Gustavo Melella, y de integrar distintas alianzas políticas durante las últimas dos décadas, el ex legislador confirmó que ahora trabaja en la construcción de SUR, un partido provincial que ya cuenta con reconocimiento de la Justicia Electoral. Según explicó, el espacio busca reunir a dirigentes provenientes del justicialismo con referentes sociales, gremiales y de otros sectores para construir una alternativa en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Consultado directamente en Radio Provincia Ushuaia sobre la posibilidad de volver a competir por la Intendencia, Furlan dejó una definición que vuelve a colocar su nombre dentro de la carrera por la sucesión municipal. “Todo el que me conoce de hace más de 40 y pico de años sabe que mi sueño es ser intendente”, afirmó.

En 2024, acompañó la fórmula Gustavo Melella-Mónica Urquiza

El dirigente recordó que participó de numerosas elecciones y que sus tres derrotas electorales fueron precisamente cuando intentó llegar a la Intendencia de Ushuaia. Pese a esos antecedentes, dejó en claro que aquella aspiración continúa vigente. “Nunca se pierde el sueño más allá de la edad que uno tenga”, señaló.

Furlan evitó, sin embargo, anunciar una candidatura para 2027. Reconoció que está evaluando esa posibilidad y admitió que deberá considerar también sus condiciones personales para afrontar una responsabilidad que, según planteó, requiere una dedicación prácticamente permanente.

En caso de no encabezar personalmente el proyecto, aseguró que está dispuesto a aportar su experiencia a quien finalmente sea elegido como candidato o candidata del sector.