Legislatura: El pedido para quitarle el tratamiento de urgencia al “impuestazo” no prosperó

En el marco de la sesión ordinaria celebrada este jueves, la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur rechazó una moción orientada a quitar el tratamiento de urgencia al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo para el financiamiento educativo. Con este resultado, el proyecto continuará bajo el procedimiento acelerado que establece la Carta Magna provincial.

La votación resultó ajustada, con un marcador final de 8 a 7 en contra del pedido de retiro de la urgencia. A favor de la solicitud presentada por la oposición votaron los legisladores Luciano Selzer, Natalia Gracianía, Jorge Lechman, Pablo Villegas, Damián Löffler, María Laura Colazo y Juan Matías Lapadula, no alcanzando la mayoría requerida para modificar la modalidad del trámite parlamentario.

Críticas a la traslado del conflicto salarial al recinto

Durante la fundamentación de los votos, el legislador Jorge Lechman fundamentó su respaldo al retiro de la urgencia cuestionando la estrategia de la administración provincial de derivar al ámbito parlamentario un diferendo de índole salarial.

“Acompaño el pedido de que se quite el tratamiento de urgencia, porque entiendo que el Poder Ejecutivo nos ha traído un problema de paritarias al Poder Legislativo”, sostuvo el parlamentario, al tiempo que remarcó que el conflicto con el sector docente no se originó en las últimas semanas.

En esa línea, Lechman enfatizó que la discusión sobre el mecanismo legislativo no implica oponerse a los reclamos del sector educativo ni de los trabajadores estatales: “¿Quién puede estar en contra de los docentes? Absolutamente nadie”, manifestó, extendiendo la consideración hacia médicos, policías, jubilados, enfermeros y empleados de la administración pública.

Por último, el legislador calificó la presentación del expediente bajo el formato de urgencia como una decisión política orientada a un sector específico y concluyó ratificando su permanencia en las mesas de debate parlamentario para continuar con el análisis de la norma.