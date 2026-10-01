Río Grande advirtió sobre los riesgos de instalar antenas Starlink en el parabrisas

El Municipio de Río Grande emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los conductores locales sobre la correcta instalación de antenas de Internet satelital Starlink en vehículos, con el objetivo de preservar la seguridad vial y garantizar el rendimiento óptimo del servicio tecnológico.

Desde las distintas áreas operativas de la Comuna desaconsejaron de forma enfática la colocación de dichos receptores sobre el parabrisas o en los cristales frontales, al advertir que esta práctica obstruye el campo visual de quien conduce y aumenta exponencialmente el riesgo de siniestros viales.

En ese sentido, las autoridades recordaron que la Ley Nacional de Tránsito N.° 24.449 prohíbe expresamente la utilización de objetos o elementos que reduzcan la visibilidad durante la circulación, ya que la presencia de obstáculos en el parabrisas demora la capacidad de reacción ante la presencia de peatones, ciclistas u otros automóviles en la vía pública.

Distracciones internas y rendimiento de la antena

Asimismo, desde el Estado municipal señalaron que el tendido de cables y la presencia de dispositivos sueltos en el habitáculo representan un factor de distracción adicional y un peligro potencial ante frenadas de emergencia o colisiones.

Por otra parte, la advertencia contempla también aspectos de eficiencia técnica. Al respecto, indicaron que las antenas Starlink requieren una vista despejada y directa hacia el cielo para establecer y mantener la conexión satelital, por lo cual su ubicación dentro del habitáculo deteriora la calidad de la señal.

Ante este panorama, la Municipalidad recomendó utilizar soportes específicos diseñados para estos equipos e instalarlos en el exterior de las unidades, priorizando techos, portaequipajes o estructuras metálicas adecuadas.