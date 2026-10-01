Comenzó la temporada de alta peligrosidad de incendios forestales en Tierra del Fuego

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur informó que este 1 de octubre dio inicio formal la temporada de alta peligrosidad de incendios forestales, la cual se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo y podrá extenderse en función de las condiciones meteorológicas que se registren en la región.

Durante este período, rige la prohibición de encender fuego en todo el territorio provincial, con la única excepción de los espacios públicos y privados habilitados de manera oficial.

Respecto a las labores operativas, el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, enfatizó la relevancia del esquema preventivo para mitigar riesgos: “La prevención nos permite actuar antes de que ocurra una emergencia. Por eso, además de los controles y las recorridas, es fundamental que quienes visitan nuestros espacios naturales conozcan las condiciones y respeten los lugares habilitados”, manifestó el funcionario.

Por su parte, el subsecretario de Manejo del Fuego, Rodrigo Cía, detalló que a lo largo de la temporada se sostendrán patrullajes y controles permanentes en articulación con las fuerzas de seguridad y organismos abocados a la contención de emergencias.

Controles, uso de calentadores y recomendaciones

Desde la administración provincial precisaron que durante el período estival previo no se contabilizaron incendios forestales en la jurisdicción. No obstante, las autoridades labraron actas de infracción y multas a personas detectadas encendiendo fuego en áreas no autorizadas. En ese sentido, reiteraron a la población que la existencia de una estructura de fogón no certifica que el lugar esté habilitado.

En cuanto a las herramientas permitidas, se recordó que los calentadores a gas homologados y de corte rápido pueden utilizarse en cualquier punto de la provincia, independientemente del nivel del índice de peligrosidad del día. Asimismo, se instó a mantener buenas prácticas ambientales, tales como no arrojar colillas de cigarrillo ni abandonar envases de vidrio o latas en ecosistemas naturales.

Ante la detección de columnas de humo o focos de ígneos, las autoridades solicitaron realizar el reporte de manera inmediata a las líneas de emergencia 103 o 911.

Se puede consultar la lista de sitios habilitados oficialmente . También puede consultar el índice de riesgo forestales en nuestra sección: https://ushuaia24.com.ar/contenido/68/el-tiempo .