Insólito: la Legislatura fueguina debatirá declarar "de interés provincial" la pelea de Gastón Edul en "La Velada del Año"

En medio de la agenda legislativa de Tierra del Fuego, la Cámara incluyó formalmente en el temario de la sesión ordinaria de este jueves un proyecto de resolución para declarar de “interés provincial” la participación del periodista deportivo Gastón Edul en “La Velada del Año VI”, el evento de entretenimiento organizado por el streamer español Ibai Llanos.

El proyecto fue presentado por el bloque FORJA e ingresó como Asunto N.º 430/26, donde se propone declarar de interés provincial la participación del periodista argentino en el evento deportivo internacional.

La iniciativa resulta cuanto menos llamativa por llevar al recinto de la Legislatura fueguina un acontecimiento vinculado al mundo del streaming y el entretenimiento digital, mientras el Parlamento provincial mantiene en su agenda distintos asuntos relacionados con la situación económica, laboral y productiva de Tierra del Fuego.

Quién es Gastón Edul

Gastón Edul es un periodista deportivo reconocido por sus coberturas de la Selección Argentina y por su participación en medios y plataformas digitales. En julio de este año dio el salto al cuadrilátero para enfrentar al español Edu Aguirre en un combate de exhibición durante la sexta edición de “La Velada del Año”.

El evento, organizado por Ibai Llanos, reúne a periodistas, influencers, músicos y creadores de contenido en combates de exhibición y se convirtió en uno de los principales espectáculos vinculados al streaming en español.

Ahora, aquella participación llegará al Parlamento fueguino. Los legisladores deberán debatir y votar si la participación de Edul en el evento merece ser reconocida formalmente como de interés provincial.

El contraste no pasó inadvertido: una pelea de exhibición realizada en España dentro de un espectáculo de streaming quedó incorporada al temario oficial de la Legislatura de Tierra del Fuego y será parte de la sesión de este jueves.