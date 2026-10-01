La recaudación tributaria creció 3,7% por encima de la inflación en septiembre, sostenida por retenciones y Ganancias

Los recursos tributarios nacionales alcanzaron durante el mes de septiembre un total de $21.358.918 millones, lo que representa una variación interanual del 38,3% en comparación con el mismo período del año previo, de acuerdo con los datos fiscales de la administración tributaria.

El comportamiento de la recaudación estuvo apuntalado fundamentalmente por el desempeño de los tributos vinculados al comercio exterior y a los impuestos directos.

En el desglose por rubros, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) Neto registró un volumen de $6.918.462 millones, experimentando un alza interanual del 26,1%. Al analizar sus componentes, el IVA Impositivo mostró un incremento del 35,5%, mientras que el IVA Aduanero anotó una variación positiva del 8,7%.

Crecimiento en retenciones y Ganancias

El Impuesto a las Ganancias fue uno de los pilares de la recaudación del mes, al ingresar $4.772.938 millones, lo que implicó un aumento interanual del 63,3%.

Por su parte, los Derechos de Exportación (retenciones) registraron la mayor aceleración del esquema tributario al ingresar $1.121.551 millones, lo que significó un marcado crecimiento interanual del 99,2%. En contraposición, los Derechos de Importación y otros conceptos alcanzaron los $730.426 millones, mostrando un incremento más moderado del 2,2%.

Seguridad Social, Cheque y Combustibles

En lo que respecta a los recursos de la Seguridad Social, los ingresos totalizaron $4.973.568 millones, reflejando una suba interanual del 35,4%.

Asimismo, la recaudación por el Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente (Impuesto al Cheque) se ubicó en $1.604.583 millones, con un crecimiento del 33% respecto a septiembre del año anterior.

Finalmente, las arcas públicas registraron un ingreso de $705.907 millones en concepto del Impuesto a los Combustibles, consolidando una variación interanual del 54,2%.