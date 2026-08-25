Secuestraron más de 52 kilos de cocaína durante un control en una ruta de Santa Fe

Efectivos de la Gendarmería Nacional secuestraron 52 kilos 611 gramos de cocaína durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 34, en la provincia de Santa Fe, y detuvieron al conductor de un camión que transportaba la droga.

El procedimiento se llevó adelante a la altura del kilómetro 58, donde personal de la Sección Seguridad Vial “Totoras”, dependiente del Escuadrón 46 “Rosario-Victoria”, detuvo la marcha de un camión con acoplado tipo cisterna para cargas peligrosas, de matrícula boliviana, que se dirigía hacia Campana, provincia de Buenos Aires.

Durante la inspección del vehículo, los efectivos detectaron dos mochilas que presentaban un peso excesivo dentro de la cabina. Ante la presencia de testigos, procedieron a abrir los bolsos y encontraron 50 paquetes rectangulares.

Personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses realizó el narcotest sobre la sustancia hallada, que dio resultado positivo para cocaína, con un peso total de 52 kilos 611 gramos.

Por disposición de la Fiscalía Federal de Rosario, se secuestró la droga y el camión junto con su semirremolque.

Además, la Justicia ordenó la detención del conductor, de nacionalidad boliviana, por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.