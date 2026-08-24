Ébola en Congo: más de 300 muertes en una semana y crece la preocupación por el brote

Más de 300 personas murieron por ébola durante la última semana en el este de la República Democrática del Congo, una de las cifras semanales más altas desde el inicio del brote. La situación genera preocupación entre las autoridades sanitarias debido a la velocidad con la que se está propagando el virus.

Según datos del Ministerio de Salud de ese país, hasta el sábado se habían registrado 5.514 casos y 2.642 fallecimientos. De ese total, 317 muertes ocurrieron durante los siete días anteriores.

La provincia de Ituri continúa siendo uno de los principales focos de la enfermedad. Muchos de los nuevos contagios corresponden a personas que no estaban bajo vigilancia como contactos de casos confirmados, lo que dificulta el seguimiento y el control de la transmisión.

La situación también es especialmente grave en las zonas de difícil acceso. En Kivu del Norte, la tasa de mortalidad alcanza el 68,6%, mientras que el promedio general se ubica en torno al 48%.

Los especialistas advierten, además, que las cifras oficiales podrían estar muy por debajo de la realidad. El brote comenzó varias semanas antes de ser confirmado y expertos congoleños estiman que el número real de casos podría ser hasta tres veces mayor.

Una de las principales dificultades para controlar la enfermedad es que muchas personas están muriendo fuera de los centros de tratamiento. A esto se suman los problemas de acceso a determinadas zonas, los desplazamientos de población y las limitaciones que enfrentan los equipos sanitarios.